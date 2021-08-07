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Гимнастка Дина Аверина прокомментировала решение сестры о завершении карьеры

  /   Обновлено: 07 августа 2021 14:09
Олимпиада-2020 в Токио
Гимнастка Дина Аверина прокомментировала решение сестры о завершении карьеры
gov.spb.ru  /  Пресс-служба Администрации Губернатора Санкт-Петербурга

Токио, 7 августа. Российская гимнастка Арина Аверина заявила, что не будет продолжать карьеру после того, как не смогла завоевать медаль на Олимпийских играх в Токио.

Серебряный призер токийских ОИ-2020 Дина Аверина заявила, что ее сестра Арина, возможно, передумает и не будет завершать профессиональную карьеру.

«Сразу после финала я спросила у нее: «Останешься, чтобы все же прийти к своей мечте?» Ответила, что «нет», но сделала это на эмоциях. Мне все-таки кажется, что она останется», — передает «Р-Спорт» слова гимнастки.

Израильская гимнастка Линой Ашрам неожиданно завоевала золото в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на токийской Олимпиаде. Арина Аверина заняла четвертое место, оставшись без медали на ОИ в Токио. Бывшая гимнастка Светлана Хоркина заявила, что расплакалась после того, как Дина Аверина осталась без золота Игр. Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала судей «бандитами».

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Все новости / Олимпиада-2020 в Токио / Гимнастка Дина Аверина прокомментировала решение сестры о завершении карьеры
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