Момент взрыва газа в Новом Уренгое попал на видео

Новый Уренгой, 7 августа. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент взрыва бытового газа в жилом доме на улице Молодежной. Кадры были опубликованы в Сети.

На кадрах видно, что взрывная волна выбила стекла в окнах квартиры на третьем этаже, после чего изнутри вырвалось пламя. Прибывшие на вызов спасатели установили, что огонь распространился на площади 50 кв. м.

В результате инцидента пострадал 38-летний хозяин жилища, его увезли в больницу с ожогами кистей, сообщили в ГУ МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу. Одна стена оказалась частично разрушена, соседей эвакуировали.