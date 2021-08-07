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Момент взрыва газа в Новом Уренгое попал на видео

  /   Обновлено: 07 августа 2021 13:59
Происшествия
Момент взрыва газа в Новом Уренгое попал на видео
wikipedia.org  /  James Riden / CC BY-SA 2.5

Новый Уренгой, 7 августа. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент взрыва бытового газа в жилом доме на улице Молодежной. Кадры были опубликованы в Сети.

На кадрах видно, что взрывная волна выбила стекла в окнах квартиры на третьем этаже, после чего изнутри вырвалось пламя. Прибывшие на вызов спасатели установили, что огонь распространился на площади 50 кв. м.

В результате инцидента пострадал 38-летний хозяин жилища, его увезли в больницу с ожогами кистей, сообщили в ГУ МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу. Одна стена оказалась частично разрушена, соседей эвакуировали.

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