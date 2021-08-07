Иран назвал беспочвенными обвинения в атаке на танкер Mercer Street со стороны G7

Тегеран, 7 августа. Попытки G7 обвинить Иран в нападении на танкер-химовоз Mercer Street в Аравийском море не имеют под собой оснований, заявил официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде.

Дипломат осудил заявления стран G7, которые утверждали, что поведение Тегерана угрожает международной безопасности, а также призывали Иран прекратить действия, не соответствующие резолюциям Совета Безопасности ООН.

«Решительно осуждаем безосновательное заявление министров иностранных дел стран G7», — ответил на это Хатибзаде.

Ранее Пентагон опубликовал отчет об атаке на израильский танкер Mercer Street, имевшей место в конце июля. Фрагменты беспилотников и близость зоны инцидента к иранскому побережью, по мнению американских военных, позволяют судить о причастности Тегерана к нападению.