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Иран назвал беспочвенными обвинения в атаке на танкер Mercer Street со стороны G7

  /   Обновлено: 07 августа 2021 14:00
Армия
Иран назвал беспочвенными обвинения в атаке на танкер Mercer Street со стороны G7
Global Look Press  /  Hasenpusch/dpa

Тегеран, 7 августа. Попытки G7 обвинить Иран в нападении на танкер-химовоз Mercer Street в Аравийском море не имеют под собой оснований, заявил официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде.

Дипломат осудил заявления стран G7, которые утверждали, что поведение Тегерана угрожает международной безопасности, а также призывали Иран прекратить действия, не соответствующие резолюциям Совета Безопасности ООН.

«Решительно осуждаем безосновательное заявление министров иностранных дел стран G7», — ответил на это Хатибзаде.

Ранее Пентагон опубликовал отчет об атаке на израильский танкер Mercer Street, имевшей место в конце июля. Фрагменты беспилотников и близость зоны инцидента к иранскому побережью, по мнению американских военных, позволяют судить о причастности Тегерана к нападению.

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G7 иран хатибзаде
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