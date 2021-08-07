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Фрегат «Адмирал Эссен» проходит проливы Босфор и Дарданеллы к Средиземному морю
Армия
Фрегат «Адмирал Эссен» проходит проливы Босфор и Дарданеллы к Средиземному морю
ru.wikipedia.org  /  Drakon 64

Севастополь, 7 августа. Российский фрегат «Адмирал Эссен» начал проход проливов Босфор и Дарданеллы из Черного моря в сторону Средиземноморья, сообщила пресс-служба Черноморского флота РФ.

Экипаж корабля выполняет плановый переход из акватории Черного моря в дальнюю морскую зону, говорится в сообщении. Там судно войдет в состав сил постоянного соединения ВМФ РФ и заменит экипаж фрегата «Адмирал Макаров», который выполняет задачи в регионе с мая.

Водоизмещение «Адмирала Эссена» составляет около четырех тысяч тонн и скорость порядка 30 узлов. Автономность плавания фрегата составляет 30 суток.

Ранее стало известно, что в состав Военно-морского флота России передано новое судно обеспечения «Всеволод Бобров». Корабль отправится к месту постоянной дислокации на Черноморский флот.

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