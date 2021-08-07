Камчатка планирует экспорт зеленой энергии в Корею и Японию

Петропавловск-Камчатский, 7 августа. Власти Камчатки рассматривают возможность экспорта зеленой энергии в Корею и Японию, однако для продажи данного вида топлива нужно решить проблему выработки и доставки.

Речь идет не только о ветровой, но и приливной и геотермальной энергетики, сообщил ТАСС губернатор края Владимир Солодов. Из-за близости к зарубежным рынкам у Камчатки возникает возможность экспортировать энергию в виде водорода после того, как будут устранены все нюансы по транспортировке.

В настоящий момент доля ветрогенерации в общей энергетической мощности Камчатского края составляет несколько процентов. Одной из ключевых проблем местные власти выделили неравномерное распределение потребителей ветровой энергии на территории российского полуострова.

При этом пока не появятся принципиально новые средства накопления энергии зеленая энергетика не сможет заменить нефть, заявил ранее журналист и публицист Анатолий Вассерман. Существует и другая глобальная проблема — экологичные виды топлива разрушают энергосистемы.