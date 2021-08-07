Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 августа 14:09
14:08
Политика
Захарова назвала русофобской войной против спорта судейство гимнастки Авериной
14:06
Общество
Глава Минздрава России объяснил быстрое распространение третьей волны коронавируса
13:57
Олимпиада-2020 в Токио
Гимнастка Дина Аверина прокомментировала решение сестры о завершении карьеры
13:56
Происшествия
Терапевт дагестанской поликлиники вылила несколько доз вакцины от COVID-19
13:56
Происшествия
Момент взрыва газа в Новом Уренгое попал на видео
13:56
Армия
Иран назвал беспочвенными обвинения в атаке на танкер Mercer Street со стороны G7
13:56
Армия
Фрегат «Адмирал Эссен» проходит проливы Босфор и Дарданеллы к Средиземному морю
13:55
Экономика
Камчатка планирует экспорт зеленой энергии в Корею и Японию
13:53
Общество
«Столото» ищет жителя Казани, который выиграл 50 миллионов рублей
13:53
Армия
National Interest: новые возможности российских «Ярсов» серьезно напугали Пентагон
Все новости

«Столото» ищет жителя Казани, который выиграл 50 миллионов рублей
Общество
«Столото» ищет жителя Казани, который выиграл 50 миллионов рублей
pxhere.com

Москва, 7 августа. Крупнейший распространитель государственных лотерей «Столото» ищет жителя Казани, который стал победителем и выиграл 50 млн рублей.

Суперприз был разыгран вечером 6 августа в ходе 3571-го тиража «Спортлото «4 из 20». Имя нового мультимиллионера пока неизвестно, поскольку участник не обратился в лотерейный центр за выигрышем, рассказали в компании.

«Однако есть информация, что заветный билет был куплен на сайте «Столото» всего за 100 рублей», — добавили в распространителе в беседе с РИА Новости.

При этом с начала июля в «Спортлото» суперприз «снимают» уже в третий раз. Например, 5 июля житель Южно-Сахалинска выиграл более 512 млн рублей, а один из жителей Оренбурга — более 55 млн рублей.

Директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков ранее дал советы по приумножению крупного выигрыша. Он призвал россиян не торопиться тратить крупный денежный приз.

Вернуться назад

Все новости / Общество / «Столото» ищет жителя Казани, который выиграл 50 миллионов рублей
казань лотерея победитель
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru