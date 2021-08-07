«Столото» ищет жителя Казани, который выиграл 50 миллионов рублей

Москва, 7 августа. Крупнейший распространитель государственных лотерей «Столото» ищет жителя Казани, который стал победителем и выиграл 50 млн рублей.

Суперприз был разыгран вечером 6 августа в ходе 3571-го тиража «Спортлото «4 из 20». Имя нового мультимиллионера пока неизвестно, поскольку участник не обратился в лотерейный центр за выигрышем, рассказали в компании.

«Однако есть информация, что заветный билет был куплен на сайте «Столото» всего за 100 рублей», — добавили в распространителе в беседе с РИА Новости.

При этом с начала июля в «Спортлото» суперприз «снимают» уже в третий раз. Например, 5 июля житель Южно-Сахалинска выиграл более 512 млн рублей, а один из жителей Оренбурга — более 55 млн рублей.

Директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков ранее дал советы по приумножению крупного выигрыша. Он призвал россиян не торопиться тратить крупный денежный приз.