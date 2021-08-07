National Interest: новые возможности российских «Ярсов» серьезно напугали Пентагон

Вашингтон, 7 августа. Россия к 2024 году намерена заменить межконтинентальные ракеты «Тополь» на более современные системы «Ярс». Это вызывает тревогу у американских военных, сообщили аналитики из США.

Обозреватель издания The National Interest Крис Осборн отмечает, что новые российские межконтинентальные баллистические ракеты вызывают несколько вопросов в американском военном сообществе. Как передает «ПолитРоссия», «Ярсы» изначально создавались как мобильное вооружение, однако с недавних пор они «мигрировали» в подземные шахты. Эксперт подчеркивает, что их опасность после этого лишь возросла.

Аналитик подчеркивает, что даже до шахтного базирования мобильные пусковые установки «Ярс» вызывали серьезные опасения в Пентагоне. Новые же возможности, которые получили ракеты благодаря нахождению в хорошо защищенных подземных объектах, и вовсе напугали американских военных, ведь теперь угроза для Вашингтона стала еще более серьезной.

Также американцев волнует вопрос надежности и долговечности нового российского оружия. Однако, отмечает Осборн, в настоящий момент ответить на него не представляется возможным.

Ранее сообщалось, что ракетные войска России анонсировали прекращение использование «Тополя». Ракета будет снята с вооружения ВС РФ в 2024 году. Отслуживших свой срок уже меняют на «Ярс».