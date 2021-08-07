Мэрии Ростова-на-Дону не хватило средств на снос незаконных торговых точек

Ростов-на-Дону, 7 августа. Идея демонтировать все незаконные торговые точки, расположенные на улицах донской столицы может не воплотиться в реальность. Причина — недостаточное финансирование работ по демонтажу.

Как пояснили в городской администрации, на эти цели в городском бюджете осталось 2,1 млн рублей, которых явно недостаточно для завершения запланированных работ.

Начальник «Управления торговли и бытового обслуживания города Ростова-на-Дону» Константин Тихонов отмечает, что за прошлый 2020 год сотрудниками Управления торговли выявлено 1030 точек, из которых 688 демонтировано.

сайт администрации города Ростова-на-Дону / Неизвестен

В настоящее время число нелегальных торговых точек составляет 672, поэтому к концу года 80% незаконных объектов придется либо узаконить, либо демонтировать, если позволят средства.

С просьбой увеличить финансирование на демонтаж управление торговли обратилось в городскую Думу, но окончательное решение пока не принято.

Ранее ФАН рассказывал, как ростовчане высмеяли новую «умную» остановку. Оказалось, что электронное табло показывает несуществующие в Ростове автобусные маршруты и остановочные комплексы, так как ориентируется на карту Ярославля.