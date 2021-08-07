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Нефть подешевела из-за ужесточения карантинных мер в Китае
Экономика
Нефть подешевела из-за ужесточения карантинных мер в Китае
Федеральное агентство новостей

Москва, 7 августа. За прошедшую неделю цены на нефть сильно упали. Так, марки Brent и WTI подешевели более чем на 7%, свидетельствуют данные торгов.

Так, североморская марка черного золота Brent потеряла в цене 7,4%, а техасская WTI — на 7,7%. Данное снижение стало сильнейшим с октября 2020 года. На мировые котировки повлияли опасения инвесторов на фоне ужесточения в Китае карантинных мер, передает РИА Новости. Кроме того, рынок накрыла волна опасений, связанная с распространением штамма «дельта» коронавируса.

Россия, тем временем, вышла на второе место по объему экспорта нефти в США, передает американское Управление энергетической информации. Объемы поставок российского сырья уступают только показателям Канады. Экспорт энергоносителя в мае достиг уровня 26,17 млн баррелей, что стало рекордным показателем с 1995 года.

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нефть китай коронавирус
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