«Чемодан-вокзал-Россия!»: Киев готов финансировать переселение русскоязычных украинцев в РФ

Идея так называемого «уполномоченного по защите государственного языка Украины» Тараса Креминя о необходимости выдворения с территории Незалежной тех украинских граждан, которые принципиально отказываются общаться на «мове», получила поддержку не только в среде маргинальных националистических организаций, но и в некоторых структурах Верховной рады. О своем намерении присоединиться к акции «собери деньги — выгони сепаратиста» уже заявили активисты «Национального корпуса» и «Тризуба Степана Бандеры» (организации запрещены в Российской Федерации), и сторонники главы партии «Европейская солидарность» (ЕС) Петра Порошенко в парламенте страны. По мнению независимых аналитиков, включая международных экспертов, в ближайшее время на Украине могут начаться этнические чистки. Ситуацию изучал корреспондент ФАН.

Заявление, сделанное на днях Креминем в прямом эфире киевского телеканала «4 канал», поначалу шокировало даже видавших виды местных русофобов. В интервью журналистам Тарас Дмитриевич подчеркнул, что «мова» является «кодом украинской нации», а ее использование во всех сферах — «почетной обязанностью каждого настоящего украинца». И добавил, что тех граждан Украины, которые игнорируют общение на языке Шевченко и Франко, официальный Киев терпеть не будет.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

«Кого не устраивает закон «О языке» (имеется в виду документ Верховной рады «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», окончательно вступивший в силу 16 июля нынешнего года. — Прим. ФАН), смогут сформулировать нам свои претензии перед своей отправкой в другие страны», — подчеркнул, в частности, он.

При этом Креминь, получивший в народе прозвище «шпрехенфюрер», посетовал на одно обстоятельство: сейчас у Незалежной нет денег на реализацию масштабной программы выселения подобных «несогласных лиц».

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Указанный «языковым омбудсменом» пробел пообещали восполнить сразу несколько украинских радикальных организаций. Например, боевики запрещенной в РФ структуры «Правый сектор»1 предложили своим соратникам самостоятельно собрать деньги на соответствующую «программу переселения».

«Мы оплатим билеты до Москвы всем тем, кто считает себя москалем, и это будет сделано только для того, чтобы они сюда больше не возвращались», — многозначительно пообещал на одном из собраний группировки глава ее регионального отделения Олесь Т. — Уверен, к нашему начинанию присоединятся и другие патриоты».

Уже присоединяются. О намерении инициировать выделение государственных средств на депортацию (фактическое изгнание) с Украины «потенциальных агентов Кремля» объявили члены фракции «ЕС» в Раде.

«Только таким образом сегодня можно защитить интересы нашей страны», — сказала член политсовета «Европейской солидарности» Ирина Геращенко.

При этом народный депутат поспешила уточнить, что вопросы защиты той же государственности необходимо «рассматривать в комплексе».

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

А вот с таким «рассмотрением» у Киева могут возникнуть серьезные проблемы.

«Украинская казна пуста: ни центральные, ни региональные власти не располагают средствами не только на то, чтобы изгнать из Незалежной «несогласных», но и на то, чтобы хоть как-то поддерживать самих «патриотов», — констатировал в комментарии Федеральному агентству новостей финансист Борис Лищук. — С другой стороны, власти не могут допустить, чтобы крайне правые националисты фактически «перетянули одеяло на себя», и, собрав необходимую сумму, «выдавили» с Украины оппозиционеров: на этом фоне страна может погрузиться в окончательный хаос».

Это мнение поддерживают и зарубежные наблюдатели.

«Разделение по языковому принципу может завершиться новыми гражданскими столкновениями, причем на сей раз — сопровождаться этническими чистками, — отмечает европейский правозащитник Александр Митц. — Именно сейчас украинскому президенту Владимиру Зеленскому необходимо приложить все усилия, дабы предотвратить очередной раскол общества и разгул воинствующего национализма. Но получится ли у главы государства запретить украинским неонацистам скандировать в отношении своих сограждан лозунг «чемодан-вокзал-Россия»?»

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

А вот этот вопрос в данный момент остается риторическим. Накануне Владимир Александрович лишь усугубил положение. В своем интервью украинскому пропагандистскому телевизионному каналу «Дом» он рекомендовал жителям Донбасса, считающим себя русскими, «уезжать в РФ». Несмотря на то, что президент впоследствии оговорился и подчеркнул, что «никто никого выгонять не собирается», его мнение услышали «сознательные украинцы» по всей стране.

Напомним, ранее известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский раскритиковал закон «О языке». По его словам, соответствующий документ является «унизительным для многих жителей государства», а существование в органах власти должности «языкового омбудсмена» заставляет многих русскоязычных украинцев «сожалеть о проживании в Незалежной».

1 Организация запрещена на территории РФ.