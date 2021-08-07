Израильские солдаты убили палестинца при разгоне беспорядков на Западном берегу

Иерусалим, 7 августа. В ходе акции протеста на Западном берегу реки Иордан израильские войска застрелили палестинца. По сообщению представителей медицинских служб, 38-летний мужчина получил ранение в грудь и позже скончался в больнице в Наблусе. В заявлении также указано, что выстрел был совершен с использованием боевого патрона.

По данным Палестинского Красного Полумесяца, 21 участник демонстраций пострадал от применения израильтянами резиновых пуль, ряду протестующих была оказана помощь из-за отравления слезоточивым газом.

"Imad Ali Mohammad Dweikat, 38, was shot by “a live bullet to the chest” in the town of Beita and was pronounced dead at the hospital in nearby Nablus, the ministry said in a statement on Friday." https://t.co/j5OJUc8Uyi — Sammy Lawrence (@SammyBytes) August 6, 2021

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила данные о погибшем и раненых, указав на то, что около 700 палестинцев устроили беспорядки в окрестностях Бейты к юго-востоку от Наблуса, бросая в солдат и полицейских камни и бутылки с зажигательной смесью.

В этом районе почти ежедневно проходят демонстрации против расширения израильских поселений, в частности Эвиатара, что нередко приводит к жертвам среди участников протестов.

Funeral march for Imad Dweikat, who was shot dead today by #Israel's occupation forces in the town of Beita on #Palestine's occupied West Bank.



He is the 6th, according to some sources 7th, person to be killed in Beita since May by #Israeli occupation.https://t.co/aHHHVVU5x7 — Raimo Kangasniemi (@rk70534) August 6, 2021

Переселенцы согласились покинуть эту заставу в июле по договоренности с премьер-министром Израиля Нафтали Беннеттом из-за угрозы со стороны палестинцев. Однако постройки Эвиатара было решено превратить в военный форпост и религиозное учебное заведение, что привело к продолжению протестов.

В последнее время отмечено уже несколько летальных исходов из-за огня солдат ЦАХАЛ и полиции, причем в трех случаях жертвами стали несовершеннолетние. Общее число пострадавших при этом превысило 600 человек.

В частности, только 31 июля около 270 человек были ранены в ходе столкновений с израильскими войсками на похоронах молодого палестинца. Он был убит солдатами Армии обороны Израиля при разгоне демонстраций 23 числа того же месяца, в результате чего пострадали также не менее 300 участников протестов.

Поселения на Западном берегу были созданы Израилем после захвата палестинских территорий в ходе Шестидневной войны, что рядом стран и международных организаций, включая ООН, признается оккупацией и нарушением международного права. К настоящему моменту численность израильских граждан, проживающих на Западном берегу реки Иордан, составляет около полумиллиона человек.