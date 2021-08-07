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Израильские солдаты убили палестинца при разгоне беспорядков на Западном берегу
Ближний Восток
Израильские солдаты убили палестинца при разгоне беспорядков на Западном берегу
Global Look Press  /  Mamoun Wazwaz/XinHua

Иерусалим, 7 августа. В ходе акции протеста на Западном берегу реки Иордан израильские войска застрелили палестинца. По сообщению представителей медицинских служб, 38-летний мужчина получил ранение в грудь и позже скончался в больнице в Наблусе. В заявлении также указано, что выстрел был совершен с использованием боевого патрона.

По данным Палестинского Красного Полумесяца, 21 участник демонстраций пострадал от применения израильтянами резиновых пуль, ряду протестующих была оказана помощь из-за отравления слезоточивым газом.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила данные о погибшем и раненых, указав на то, что около 700 палестинцев устроили беспорядки в окрестностях Бейты к юго-востоку от Наблуса, бросая в солдат и полицейских камни и бутылки с зажигательной смесью.

В этом районе почти ежедневно проходят демонстрации против расширения израильских поселений, в частности Эвиатара, что нередко приводит к жертвам среди участников протестов.

Переселенцы согласились покинуть эту заставу в июле по договоренности с премьер-министром Израиля Нафтали Беннеттом из-за угрозы со стороны палестинцев. Однако постройки Эвиатара было решено превратить в военный форпост и религиозное учебное заведение, что привело к продолжению протестов.

В последнее время отмечено уже несколько летальных исходов из-за огня солдат ЦАХАЛ и полиции, причем в трех случаях жертвами стали несовершеннолетние. Общее число пострадавших при этом превысило 600 человек.

В частности, только 31 июля около 270 человек были ранены в ходе столкновений с израильскими войсками на похоронах молодого палестинца. Он был убит солдатами Армии обороны Израиля при разгоне демонстраций 23 числа того же месяца, в результате чего пострадали также не менее 300 участников протестов.

Поселения на Западном берегу были созданы Израилем после захвата палестинских территорий в ходе Шестидневной войны, что рядом стран и международных организаций, включая ООН, признается оккупацией и нарушением международного права. К настоящему моменту численность израильских граждан, проживающих на Западном берегу реки Иордан, составляет около полумиллиона человек.

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