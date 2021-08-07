Спасатели вытащили застрявшего между стенами рабочего в Грозном

Грозный, 7 августа. Во время строительных работ 59-летний мужчина застрял между стенами бетонного забора и частного дома. На помощь призвали сотрудников МЧС.

Сначала рабочему пытались помочь самостоятельно, но после тщетных попыток достать мужчину коллеги вызвали спасателей. Сообщение об инциденте появилось рано утром.

Прибывшие на место сотрудники МЧС деблокировали рабочего с помощью специальных инструментов. Пострадавшего передали бригаде скорой помощи.

Пожар произошел на проспекте Мира в жилом многоквартирном доме, сообщал ФАН. В квартире находился 16-летний подросток, его спасли пожарные.