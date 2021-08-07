Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 августа 14:08
14:08
Политика
Захарова назвала русофобской войной против спорта судейство гимнастки Авериной
14:06
Общество
Глава Минздрава России объяснил быстрое распространение третьей волны коронавируса
13:57
Олимпиада-2020 в Токио
Гимнастка Дина Аверина прокомментировала решение сестры о завершении карьеры
13:56
Происшествия
Терапевт дагестанской поликлиники вылила несколько доз вакцины от COVID-19
13:56
Происшествия
Момент взрыва газа в Новом Уренгое попал на видео
13:56
Армия
Иран назвал беспочвенными обвинения в атаке на танкер Mercer Street со стороны G7
13:56
Армия
Фрегат «Адмирал Эссен» проходит проливы Босфор и Дарданеллы к Средиземному морю
13:55
Экономика
Камчатка планирует экспорт зеленой энергии в Корею и Японию
13:53
Общество
«Столото» ищет жителя Казани, который выиграл 50 миллионов рублей
13:53
Армия
National Interest: новые возможности российских «Ярсов» серьезно напугали Пентагон
Все новости

Спасатели вытащили застрявшего между стенами рабочего в Грозном
Общество
Спасатели вытащили застрявшего между стенами рабочего в Грозном
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Грозный, 7 августа. Во время строительных работ 59-летний мужчина застрял между стенами бетонного забора и частного дома. На помощь призвали сотрудников МЧС.

Сначала рабочему пытались помочь самостоятельно, но после тщетных попыток достать мужчину коллеги вызвали спасателей. Сообщение об инциденте появилось рано утром.

Прибывшие на место сотрудники МЧС деблокировали рабочего с помощью специальных инструментов. Пострадавшего передали бригаде скорой помощи.

Пожар произошел на проспекте Мира в жилом многоквартирном доме, сообщал ФАН. В квартире находился 16-летний подросток, его спасли пожарные.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Спасатели вытащили застрявшего между стенами рабочего в Грозном
спасатели грозный хорошие новости россии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru