Знаменитая «солнечная ладья» фараона Хеопса доставлена в Большой египетский музей

Каир, 7 августа. Торжественная церемония транспортировки исторической лодки фараона Хеопса состоялась в пятницу в столице Египта. Процессия стартовала от археологической зоны пирамид в Гизе и направилась к зданию Большого музея.

Знаменитая солнечная ладья передвигалась по улицам города внутри огромной смарт-телеги с дистанционным управлением, которую специально привезли из Бельгии, чтобы обеспечить безопасную транспортировку царского судна в неразобранном виде. Все мероприятие заняло более 10 часов.

Несколько лет назад египетское правительство в сотрудничестве с японским университетом Васэда запустило проект по восстановлению лодки Хеопса. По данным археологов, судну более 4500 лет. Его обнаружил египетский ученый Кемаль аль-Маллах в 1954 году. Лодка располагалась под огромным каменным сооружением, состоящим из сорока известняковых плит весом около 16 тонн каждая.

Она имеет форму фараоновых солнечных ладей, выполненных из ливанского кедра. Середина корпуса покрыта навесом, а в носовой части расположена главная каюта. На лодке имеется шесть пар весел: одна находится в передней части, остальные пять распределены вдоль судна. Общая длина ладьи составляет 43,3 метра, а ширина — 5,9 метра.

Sneak Peek Footage: Khufu ship was transferred to Grand Egyptian Museum using the smart remote-controlled cart, which was specially brought in from Belgium to transport the whole ship without dismantling it.#Africa #Egypt #Egyptology #AncientEgypt | #مركب_الملك_خوفو #مركب_الشمس pic.twitter.com/5e68REhGak