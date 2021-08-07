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Знаменитая «солнечная ладья» фараона Хеопса доставлена в Большой египетский музей
Африка
Знаменитая «солнечная ладья» фараона Хеопса доставлена в Большой египетский музей
wikimedia.org  /  Ricardo Liberato

Каир, 7 августа. Торжественная церемония транспортировки исторической лодки фараона Хеопса состоялась в пятницу в столице Египта. Процессия стартовала от археологической зоны пирамид в Гизе и направилась к зданию Большого музея.

Знаменитая солнечная ладья передвигалась по улицам города внутри огромной смарт-телеги с дистанционным управлением, которую специально привезли из Бельгии, чтобы обеспечить безопасную транспортировку царского судна в неразобранном виде. Все мероприятие заняло более 10 часов.

Несколько лет назад египетское правительство в сотрудничестве с японским университетом Васэда запустило проект по восстановлению лодки Хеопса. По данным археологов, судну более 4500 лет. Его обнаружил египетский ученый Кемаль аль-Маллах в 1954 году. Лодка располагалась под огромным каменным сооружением, состоящим из сорока известняковых плит весом около 16 тонн каждая.

Она имеет форму фараоновых солнечных ладей, выполненных из ливанского кедра. Середина корпуса покрыта навесом, а в носовой части расположена главная каюта. На лодке имеется шесть пар весел: одна находится в передней части, остальные пять распределены вдоль судна. Общая длина ладьи составляет 43,3 метра, а ширина — 5,9 метра.

 

 

При транспортировке лодки соблюдены все современные научные методы и меры безопасности, сообщил генеральный руководитель проекта Большого египетского музея генерал-майор Атеф Муфтах. По его словам, специалисты заранее провели несколько экспериментальных попыток перевозки лодки аналогичного веса, чтобы гарантировать безопасную доставку царской ладьи до ее конечного пункта. Ожидается, что она станет одним из главных экспонатов музея.

«Специально для лодки построили защитную железную конструкцию, похожую на металлический контейнер, который размещен на направляющих рельсах. Это позволило установить все сооружение на особую смарт-телегу, предназначенную для транспортировки корпуса лодки», —добавил Муфтах.

Перевозимая ладья является одним из двух знаменитых гребных судов, найденных в середине XX века запечатанными в подножье пирамиды Хеопса в Гизе. Помимо практического, солнечные лодки имели также символическое значение. Древние египтяне верили, что фараоны смогут плавать по ним в загробном мире вместе с богом Ра.

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