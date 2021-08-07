Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 августа 14:08
14:06
Общество
Глава Минздрава России объяснил быстрое распространение третьей волны коронавируса
13:57
Олимпиада-2020 в Токио
Гимнастка Дина Аверина прокомментировала решение сестры о завершении карьеры
13:56
Происшествия
Терапевт дагестанской поликлиники вылила несколько доз вакцины от COVID-19
13:56
Происшествия
Момент взрыва газа в Новом Уренгое попал на видео
13:56
Армия
Иран назвал беспочвенными обвинения в атаке на танкер Mercer Street со стороны G7
13:56
Армия
Фрегат «Адмирал Эссен» проходит проливы Босфор и Дарданеллы к Средиземному морю
13:55
Экономика
Камчатка планирует экспорт зеленой энергии в Корею и Японию
13:53
Общество
«Столото» ищет жителя Казани, который выиграл 50 миллионов рублей
13:53
Армия
National Interest: новые возможности российских «Ярсов» серьезно напугали Пентагон
13:50
Общество
Биолог назвал штамм, который может заразить COVID-19 1,5 тысячи человек
Все новости

«Спартак» хочет отпраздновать столетие клуба матчем на Красной площади
Спорт
«Спартак» хочет отпраздновать столетие клуба матчем на Красной площади
Global Look Press  /  Stupnikov Alexander/spartak.com

Москва, 7 августа. Московский «Спартак» планирует провести матч на Красной площади в честь столетия московского клуба в 2022 году. 

Пресс-атташе столичного клуба Ярослав Кулемин рассказал, что руководство красно-белых планирует провести матч на Красной площади.

«Возможность такого мероприятия действительно рассматривается… Но впереди еще очень много организационной работы», — передает ТАСС слова Кулемина.

На старте сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» в гостях минимально проиграл казанскому «Рубину» (0:1) и победил самарские «Крылья Советов» (1:0). В субботу, 7 августа, подопечные Руй Витории проведут на своей арене матч против «Нижнего Новгорода». На этой неделе красно-белые дома уступили португальской «Бенфике» (0:2) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, ответная игра пройдет на выезде 10 августа.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / «Спартак» хочет отпраздновать столетие клуба матчем на Красной площади
футбол спартак рпл
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru