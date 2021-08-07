«Спартак» хочет отпраздновать столетие клуба матчем на Красной площади

Москва, 7 августа. Московский «Спартак» планирует провести матч на Красной площади в честь столетия московского клуба в 2022 году.

Пресс-атташе столичного клуба Ярослав Кулемин рассказал, что руководство красно-белых планирует провести матч на Красной площади.

«Возможность такого мероприятия действительно рассматривается… Но впереди еще очень много организационной работы», — передает ТАСС слова Кулемина.

На старте сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» в гостях минимально проиграл казанскому «Рубину» (0:1) и победил самарские «Крылья Советов» (1:0). В субботу, 7 августа, подопечные Руй Витории проведут на своей арене матч против «Нижнего Новгорода». На этой неделе красно-белые дома уступили португальской «Бенфике» (0:2) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, ответная игра пройдет на выезде 10 августа.