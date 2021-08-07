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В Госдуме призвали дать шанс всем желающим украинцам получить российское гражданство
Политика
В Госдуме призвали дать шанс всем желающим украинцам получить российское гражданство
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 7 августа. Необходимо предоставить украинцам возможность для получения российского гражданства в упрощенном порядке, убежден руководитель фракции «Справедливая Россия» в ГД Сергей Миронов.

Он напомнил о программе репатриации в Израиле, которая позволяет возвращаться в страну евреям из других государств. По мнению парламентария, аналогично стоит поступать с украинцами, которые ощущают связи с Россией.

«Считаю всем, кто чувствует свою связь с Россией — не только этническим русским на Украине, — нужно дать возможность получить гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке и при желании вернуться на историческую родину», — подчеркнул Сергей Миронов.

Ранее политолог Дмитрий Родионов рассказал о будущем Украины без России. По мнению эксперта, Киев стал кривым отражением Москвы и никуда не денется от соседнего государства.

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украина госдума миронов
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