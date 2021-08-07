Петербуржцам объяснили, когда в городе закончатся дожди

Санкт-Петербург, 7 августа. Циклон, принесший в Санкт-Петербург дожди, покинет регион с наступлением новой рабочей недели. В городе станет теплее, а частота выпадения осадков уменьшится.

Дождливая погода в Санкт-Петербурге обусловлена влиянием циклона. Как утверждает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, он начнет покидать регион с воскресенья, 8 августа. Его слова приводит издание «Невские Новости».

«В первый день новой недели на смену этому циклону начнет приближаться с Северо-Запада следующий с Атлантики», — объяснил он.

По словам синоптика, погода в Северной столице поменяется. Она станет облачной с прояснениями. Температура воздуха также повысится. Согласно прогнозам метеорологов, в понедельник столбики термометров поднимутся до отметки в +24 градуса.

Как сообщалось ранее, дождливая погода ожидается в Москве. Показатели температуры воздуха составят +29 градусов, ветер будет дуть с юго-востока со скоростью девять метров в секунду.