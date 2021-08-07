Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 августа 14:08
14:06
Общество
Глава Минздрава России объяснил быстрое распространение третьей волны коронавируса
13:57
Олимпиада-2020 в Токио
Гимнастка Дина Аверина прокомментировала решение сестры о завершении карьеры
13:56
Происшествия
Терапевт дагестанской поликлиники вылила несколько доз вакцины от COVID-19
13:56
Происшествия
Момент взрыва газа в Новом Уренгое попал на видео
13:56
Армия
Иран назвал беспочвенными обвинения в атаке на танкер Mercer Street со стороны G7
13:56
Армия
Фрегат «Адмирал Эссен» проходит проливы Босфор и Дарданеллы к Средиземному морю
13:55
Экономика
Камчатка планирует экспорт зеленой энергии в Корею и Японию
13:53
Общество
«Столото» ищет жителя Казани, который выиграл 50 миллионов рублей
13:53
Армия
National Interest: новые возможности российских «Ярсов» серьезно напугали Пентагон
13:50
Общество
Биолог назвал штамм, который может заразить COVID-19 1,5 тысячи человек
Все новости

Петербуржцам объяснили, когда в городе закончатся дожди

  /   Обновлено: 07 августа 2021 13:37
Общество
Петербуржцам объяснили, когда в городе закончатся дожди
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Санкт-Петербург, 7 августа. Циклон, принесший в Санкт-Петербург дожди, покинет регион с наступлением новой рабочей недели. В городе станет теплее, а частота выпадения осадков уменьшится.

Дождливая погода в Санкт-Петербурге обусловлена влиянием циклона. Как утверждает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, он начнет покидать регион с воскресенья, 8 августа. Его слова приводит издание «Невские Новости».

«В первый день новой недели на смену этому циклону начнет приближаться с Северо-Запада следующий с Атлантики», — объяснил он.

По словам синоптика, погода в Северной столице поменяется. Она станет облачной с прояснениями. Температура воздуха также повысится. Согласно прогнозам метеорологов, в понедельник столбики термометров поднимутся до отметки в +24 градуса.

Как сообщалось ранее, дождливая погода ожидается в Москве. Показатели температуры воздуха составят +29 градусов, ветер будет дуть с юго-востока со скоростью девять метров в секунду.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Петербуржцам объяснили, когда в городе закончатся дожди
погода дождь михаил леус центр фобос
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru