Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 августа 14:07
14:06
Общество
Глава Минздрава России объяснил быстрое распространение третьей волны коронавируса
13:57
Олимпиада-2020 в Токио
Гимнастка Дина Аверина прокомментировала решение сестры о завершении карьеры
13:56
Происшествия
Терапевт дагестанской поликлиники вылила несколько доз вакцины от COVID-19
13:56
Происшествия
Момент взрыва газа в Новом Уренгое попал на видео
13:56
Армия
Иран назвал беспочвенными обвинения в атаке на танкер Mercer Street со стороны G7
13:56
Армия
Фрегат «Адмирал Эссен» проходит проливы Босфор и Дарданеллы к Средиземному морю
13:55
Экономика
Камчатка планирует экспорт зеленой энергии в Корею и Японию
13:53
Общество
«Столото» ищет жителя Казани, который выиграл 50 миллионов рублей
13:53
Армия
National Interest: новые возможности российских «Ярсов» серьезно напугали Пентагон
13:50
Общество
Биолог назвал штамм, который может заразить COVID-19 1,5 тысячи человек
Все новости

В Госдуме возложили ответственность за раскол Украины на официальный Киев
Политика
В Госдуме возложили ответственность за раскол Украины на официальный Киев
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Москва, 7 августа. Зампред комитета Государственной думы по делам СНГ Константин Затулин прокомментировал слова экс-депутата Рады Евгения Мураева о возможном распаде Украины.

По его словам, соседнее государство сейчас действительно переживает далеко не лучшие времена. Власти предприняли очень много шагов для постепенного разобщения страны. Речь идет о решениях, в частности ущемляющих права русскоговорящих граждан и других национальностей на Украине.

«Это не может остаться без реакции. Они эту реакцию ждут, но для того, чтоб заранее скомпрометировать, рассказывают о том, что есть какие-то злые силы, как правило, потусторонние, которые пытаются разобщить страну», — сказал он.

Однако Киеву не стоит искать внешних врагов. Необходимо сфокусировать свое внимание на некорректности внутренней политики. По мнению зампреда комитета по экономической политике Сергея Калашникова к негативным последствиям привело заигрывание власти с националистами.

«Мураеву надо обратить внимание с точки зрения того, что государство распадается с помощью, в том числе радикальных группировок», — посоветовал он.

Ранее Мураев высказал предположение, что Украину готовят к разделу. Неблагоприятные события могут произойти уже этой осенью.

Вернуться назад

Все новости / Политика / В Госдуме возложили ответственность за раскол Украины на официальный Киев
украина госдума развал
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru