В Госдуме возложили ответственность за раскол Украины на официальный Киев

Москва, 7 августа. Зампред комитета Государственной думы по делам СНГ Константин Затулин прокомментировал слова экс-депутата Рады Евгения Мураева о возможном распаде Украины.

По его словам, соседнее государство сейчас действительно переживает далеко не лучшие времена. Власти предприняли очень много шагов для постепенного разобщения страны. Речь идет о решениях, в частности ущемляющих права русскоговорящих граждан и других национальностей на Украине.

«Это не может остаться без реакции. Они эту реакцию ждут, но для того, чтоб заранее скомпрометировать, рассказывают о том, что есть какие-то злые силы, как правило, потусторонние, которые пытаются разобщить страну», — сказал он.

Однако Киеву не стоит искать внешних врагов. Необходимо сфокусировать свое внимание на некорректности внутренней политики. По мнению зампреда комитета по экономической политике Сергея Калашникова к негативным последствиям привело заигрывание власти с националистами.

«Мураеву надо обратить внимание с точки зрения того, что государство распадается с помощью, в том числе радикальных группировок», — посоветовал он.

Ранее Мураев высказал предположение, что Украину готовят к разделу. Неблагоприятные события могут произойти уже этой осенью.