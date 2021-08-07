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Судан намерен покупать электроэнергию у Эфиопии
Судан
Судан намерен покупать электроэнергию у Эфиопии
pxhere.com  / 

Хартум, 7 августа. Судан намерен закупить у Эфиопии 1000 мегаватт электроэнергии, сообщили официальные источники в Аддис-Абебе.

Переговоры о поставках ведутся с прошлого месяца. В июле Хартум посетила делегация Управления электроэнергетики, а в ближайшее время в Эфиопию прибудут суданские эксперты для возобновления диалога по данному вопросу.

Согласно информации профильных структур в Аддис-Абебе, многие африканские страны выразили желание сотрудничать. Среди них также Южный Судан, куда Управление направит группу специалистов для изучения возможности строительства линии электропередачи.

С аналогичным заявлением выступили власти в Хартуме, которые ведут консультации с эфиопской стороной по закупке 1000 мегаватт электроэнергии. Об этом сообщил министр нефти Джадин Али Обейд в интервью официальному новостному агентству SUNA.

Он также рассказал об обмене визитами делегаций специалистов, добавив, что поставки из Эфиопии реализуются уже на протяжении некоторого времени в объеме 200 мегаватт, то есть около 10% от общего планируемого импорта.

«Создание электросетей, соединяющих Судан со странами Африканского Рога, является частью стратегии государства и финансируется со стороны Всемирного банка», —подчеркнул Джадид Али Обейд.

Власти Эфиопии неоднократно подчеркивали, что воздвигаемая ими на реке Голубой Нил плотина «Возрождение» (Хидасэ) принесет пользу не только населению государства, но и другим африканским странам. Второй год подряд Аддис-Абеба наполняет водохранилище ГЭС, не достигнув соответствующих договоренностей с Египтом и Суданом, расположенными ниже по течению. Переговоры, которые три стороны ведут на протяжении многих лет, не раз заходили в тупик, в то время как Каир и Хартум опасаются, что ввод в эксплуатацию плотины истощит их водные ресурсы.

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