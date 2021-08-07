Автосигнализация ― это не первое, что приходит на ум при покупке машины. Среди самых популярных дополнительных опций: всевозможный обогрев, парктроники и прочие вспомогательные опции. Но и про автосигнализацию владельцы личных авто время от времени вспоминают.

Те из нас, кто застал 90-е и хорошо помнит этот период нашей бурной истории, знают, что автосигнализация ― вещь вовсе не бесполезная. Особенно, если вы паркуете машину в малонаселенном районе. Да и статистика сейчас не успокаивает. По информации ГИБДД, за 2018 год в России было украдено более 21 тысячи авто. Легко посчитать, что это примерно 58 машин каждый день.

Кому-то эти цифры, возможно, покажутся не слишком пугающими. Но мы с вами понимаем, что для большинства покупка авто ― это серьезное финансовое испытание. И конечно, это не коробок спичек, потерю которого можно легко восполнить. Так что вопрос выбора хорошей автосигнализации нельзя не признать актуальным. Как это сделать ― расскажем в статье, в конце которой вас ждет обзор лучших автосигнализаций по версии ФАН.

pexels.com / Negative Space

Наиболее простая сигнализация

Самая простая модель (она же самая бюджетная) ― обычная односторонняя сигнализация. Во включенном режиме при попытке проникновения в машину автомобиль начинает громко гудеть и моргать фарами. К сожалению, нельзя не признать, что мало кто реагирует на такие сигналы. Как правило, люди считают это ложным срабатыванием и не беспокоятся понапрасну.

Да и сам владелец, если не припарковал авто непосредственно под собственным окном, из которого он может все это увидеть и услышать, вряд ли узнает, что кто-то покушается на его собственность.

Системы с обратной связью

Более сложные и эффективные модели имеют функцию обратной связи. При такой сигнализации автомобиль тоже передает световые и звуковые сигналы. Но главное — на брелоке установлен жидкокристаллический дисплей, который показывает в режиме реального времени, что происходит с автомобилем. Так, система может мониторить изменения наклона авто или изменения в объеме. Радиус действия таких систем не более 4 километров.

Автосигнализации с обратной связью отличаются способом кодирования сигнала: диалоговое или динамическое. Динамическое кодирование представляет собой набор данных, который передается с брелока на блок сигнализации с помощью радиоканала. Эти данные постоянно меняются. Каждая новая команда подразумевает новый код, который генерируется согласно алгоритму, заложенному производителем.

При нажатии копки с брелока передается сигнал, который несет в себе зашифрованную информацию. Чтобы ее расшифровать, нужно знать секретный код, он заложен в брелок и блок управления производителем на заводе. Довольно долгое время это было надежной защитой. Но вскоре воры научились обходить это препятствие.

Делается все довольно просто. Вы ставите автомобиль на сигнализацию, злоумышленник тем временем организует помехи для радио сигнала, чтобы он не смог уйти с брелока на блок управления. При этом вор перехватывает ваш сигнал. Понимая, что сигнализация не сработала, вы автоматически нажимает кнопку снова, но сигнал поступает уже не с вашего брелока, а с устройства злоумышленника. Вы идете по своим делам в полной уверенности, что автомобиль в безопасности. Вор же, используя перехваченные сигналы, спокойно снимает защиту.

Производители автосигнализаций постарались ответить на этот вызов: они сделали две отдельные кнопки для постановки и снятия авто с сигнализации. Таким образом, даже если первый сигнал перехвачен, он не может быть использован для снятия защиты. Что важно? Важно не нажимать все подряд, если первый раз что-то пошло не так. Машина не отреагировала на первое нажатие? Возможно, сигнал перехватили. Просто спокойно нажмите эту же кнопку еще раз. Ни в коем случае не нажимайте кнопку снятия защиты, тогда сигнал с нее также перехватят, у преступника будет все, что нужно.

Понимая, что динамическое кодирование не защищает более автомобиль, разработчики придумали диалоговое кодирование. Как понятно из названия, блок управления в автомобиле и брелок как бы ведут диалог, обмениваясь репликами-сигналами. Так, прежде чем произвести действие, блок управления должен удостовериться, что сигнал поступил именно от владельца. Он как бы переспрашивает еще раз и проверяет ответы на совпадение.

Алгоритмы этих «диалогов» закладываются производителем на заводе. Перехватить пакет данных и расшифровать их при таком способе кодирования практически невозможно.

Кроме того, вы можете дополнить вашу систему, установив еще и GSM-модуль. Он позволит не ограничивать радиус действия и будет передавать сигнал непосредственно на смартфон. Помешать в этом случае могут только неполадки на стороне сотового оператора.

pexels.com / Eren Li

Спутниковая сигнализация

Самый современный и надежный способ обезопасить себя от автокражи ― спутниковая сигнализация. В этом случае владелец имеет практически полный контроль над автомобилем. В чем преимущества спутниковой сигнализации по сравнению с электронными:

сигнал о том, что с машиной что-то произошло, передается не только с помощью радиосвязи, но и модулей GSM и GPS;

расстояние до машины может быть до 2 км;

сигнал передается по 128 или 512 каналам, защищенным от помех;

используется 128-битное диалоговое кодирование;

управляющие функции работают в радиусе 800 метров относительно авто;

получает сигнал владелец машины, а также диспетчер охранной службы. Он дублирует связь с владельцем и осуществляет блокировку авто. Одновременно на место происшествия вызывают службу поддержки и сообщают о случившемся в ближайшее отделение ГИБДД. Сигнализация работает 24 часа в сутки на любом расстоянии.

Федеральное агентство новостей /

Спутниковая сигнализация работает благодаря системам GPS (США) и ГЛОНАСС (Россия). Всего на орбиту выведено около 40 спутников. Они посылают сигналы, с помощью которых можно определить местонахождение объекта с точностью до метра. Тот же принцип используют спутниковые навигаторы, которые так популярны в последнее время.

Даже если злоумышленниками предпринимается попытка угона с подавлением GSM-сигнала, об этом все равно становится известно. При установке такой сигнализации страховые компании часто дают скидку на оформление полиса КАСКО.

pexels.com / Kindel Media

Лучшие автосигнализации по версии ФАН

Автосигнализация Pantera PR-1

Pr Scr market.yandex.ru / Яндекс

Автосигнализация с обратной связью, тип кодирования ― диалоговый. Вся информация выводится на дисплей на брелоке. В случае попытки угона система блокирует двигатель и двери. Возможна постановка на охрану с работающим двигателем. Дальность действия ― более километра.

Функция турботаймера поддерживает работу мотора после выключения зажигания в течение 2–3 минут для безопасного снижения температуры турбины. Электронный иммобилайзер блокирует зажигание, подачу топлива или запуск двигателя. Также система осуществляет поиск автомобиля.

Средняя стоимость — 3 800 рублей.

Автосигнализация Cenmax Vigilant V-8A New

Pr Scr market.yandex.ru / Яндекс

Автосигнализация с обратной связью и динамическим типом кодирования. Радиус действия — 1200 метров. Удобная функция автодоводчика стекол закроет окна, если водитель забыл это сделать. Система обеспечивает и охрану с работающим двигателем, и режим иммобилайзера, при котором зажигание и подача топлива блокируются. Также с помощью системы можно дистанционно запустить двигатель.

Средняя стоимость — 4 000 рублей.

Автосигнализация Scher-Khan М30 комплект 2.0

Pr Scr market.yandex.ru / Яндекс

Система охраны автомобиля с обратной связью. Дальность действия — 2 тысячи метров. С помощью GSM-модуля можно получать всю информацию об авто в режиме реального времени. Автодоводчик стекол закроет окна в автомобиле, если владелец оставил их открытыми.

Режим «тихая охрана» позволяет включать только световую сигнализацию, что очень удобно, если вы боитесь помешать соседям. Если вы не закрыли капот или багажник, если не затянут ручной тормоз, автомобиль предупредит четырьмя световыми сигналами. В дополнение к этому система оснащена электронным иммобилайзером, блокирующим основные процессы в автомобиле, что помешает угону.

Средняя стоимость — 9 770 рублей.

Автосигнализация TOMAHAWK CL-550

Pr Scr market.yandex.ru / Яндекс

Автосигнализация с односторонней связью, имеет дальность действия 50 метров, бюджетный вариант защиты автомобиля. Если вы считаете, что ваше авто не представляет особого интереса для серьезных автоугонщиков, но боитесь порчи машины, этот вариант — для вас. Чувствительный датчик удара поможет предотвратить элементарное хулиганство. Авторизация осуществляется по PIN-коду. Среди прочего есть функция охраны периметра и автопостановки на охрану.

Средняя стоимость — 2 695 рублей.

Автосигнализация Alligator A-1S

Pr Scr market.yandex.ru / Яндекс

Еще один достаточно бюджетный вариант системы защиты от угона ― автосигнализация с односторонней связью. Несмотря на скромную цену, функционал максимально полный: функция «тихая охрана» позволит поставить транспортное средство под защиту, не нарушая покой окружающих, режим иммобилайзера не позволит завести мотор в случае угона. Система антиограбления срабатывает при включенном двигателе, не позволяя покинуть место правонарушения.

Средняя стоимость — 2 490 рублей.

Автосигнализация Centurion 15

Pr Scr market.yandex.ru / Яндекс

Максимально простая и бюджетная система защиты автомобиля. Радиус действия — 50 метров. Авторизация по PIN-коду. В числе других функций есть турботаймер, который снижает температуру турбины, позволяя двигателю поработать на «холостых» оборотах после выключения зажигания.

Средняя стоимость — 2 050 рублей.

Автосигнализация StarLine S96 v2 2CAN+4LIN 2SIM GSM GPS

Pr Scr market.yandex.ru / Яндекс

Современная, многофункциональная система автосигнализации надежно защитит ваше авто от порчи и угона. Автосигнализация с обратной связью, тип кодирования ― диалоговый, дальность передачи сигнала в режиме оповещения — 2 000 метров, в режиме управления — 1 500 метров. Возможность дистанционного запуска двигателя позволит подготовить автомобиль к движению заранее. Вам останется только сесть за руль и уехать.

Встроенные модули (CAN-модуль, LIN-модуль), поддержка 2CAN, GSM, GPS/ГЛОНАСС позволяют осуществлять контроль над автомобилем 24 часа в сутки. Вся информация передается непосредственно через смартфон. Сигнализация максимально удобно и гибко настраивается.

Отлично взаимодействует с авто, оборудованным бесключевым доступом. Определение местоположения с точностью до метра работает безошибочно. Система закрывает и открывает автомобиль по зонам, что очень удобно. Стильный, эргономичный брелок не занимает много места и радует глаз.

Средняя стоимость — 16 050 рублей.

Автосигнализация Pandora DX 9x

Pr Scr market.yandex.ru / Яндекс

Автосигнализация с обратной связью, дополнительно комплектуется модулями GSM и GPS. Тип кодирования ― диалоговый. Возможность дистанционного запуска решает вопрос прогрева автомобиля в зимнее время года. Автомобиль всегда готов к движению.

Возможно взаимодействие со смартфонами на платформе iPhone и Android. Режим иммобилайзера позволяет не допустить угона автомобиля со стоянки, разъединяя электрическую цепь таким образом, что невозможно запустить двигатель.

Средняя стоимость — 13 116 рублей.