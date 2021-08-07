В Baijiahao объяснили, какую ловушку Россия уготовила НАТО в Черном море

Пекин, 7 августа. Корабли стран НАТО рискуют оказаться в смертельной ловушке, если пересекут незримую черту в Черном море, пишет Baijiahao.

В акватории Черного моря сейчас наблюдается стремительная эскалация напряженности. Причиной тому стали регулярные маневры НАТО, призванные ослабить влияние России в регионе. Но западные элиты серьезно заблуждаются, если считают, что их инсинуации не возымеют последствий, приводит «ПолитРоссия» материал китайского издания.

«В Черноморском регионе чувствуется запах пороха, и с каждым месяцем он ощущается все сильнее», — говорится в публикации.

Авторы объяснили, чем обернутся маневры НАТО у берегов Крыма. Дело в том, что после возвращения полуострова в состав России, Москва активно укрепляла его, превращая в настоящую неприступную крепость.

«Россия развернула на Крымском полуострове зенитно-ракетные комплексы С-400, береговые противокорабельные батареи, а также большое количество других современных боевых систем», — отметили аналитики.

Расположение полуострова также способствует обороне. Военные здесь легко могут контролировать значительную часть Черного моря. Как следствие, если корабли стран НАТО осмелятся пересечь невидимую черту и попадут в зону поражения российских боевых систем, выбраться из этой ловушки они уже не смогут.

Ранее американские аналитики предупредили ВМС США о риске столкнуться в Черном море с российскими субмаринами, вооруженными гиперзвуковыми ракетами. Подобное оружие, обладающее колоссальной скоростью, является проблемой для сил любого государства, но размещенные на борту подводных лодок ракеты представляют еще большую угрозу.