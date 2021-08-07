Пьяная жительница Ртищева развела костер на веранде и спалила три дома

Саратов, 7 августа. Крупный пожар охватил три частных дома в городе Ртищево Саратовской области. Виновницей инцидента стала пьяная местная жительница.

По данным регионального управления МЧС РФ, возгорание произошло в одном из домов на Рябовой улице. В ходе расследования выяснилось, что местная жительница, находясь в состоянии алкогольного опьянения, развела костер на веранде своего деревянного дома.

В результате пламя перекинулось на крыши жилых домов соседей. Огонь охватил около 170 квадратных метров. Спасатели оперативно прибыли на вызов и потушили пожар. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее в столице пенсионерка готовила обед и устроила в квартире пожар. Попытка самостоятельно потушить огонь закончилась неудачно. Пламя уничтожило кухню и коридор.