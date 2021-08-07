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Ливия предприняла беспрецедентные шаги по предотвращению фальсификации выборов
Ливия
Ливия предприняла беспрецедентные шаги по предотвращению фальсификации выборов
www.facebook.com  /  @HNEC.LY

Триполи, 7 августа. Председатель Высшей национальной избирательной комиссии Ливии (HNEC) Имад ас-Саих анонсировал внедрение механизма верификации избирателей для предотвращения фальсификации выборов и других мошеннических операций с куплей-продажей голосов граждан, зарегистрировавшихся в электронном реестре.

По его словам, срок регистрации завершится 17 августа. Ожидается более 2,3 миллиона человек. После HNEC выпустит специальные удостоверения избирателей, которые выдадут в пункте, предварительно проконтролировав предоставленную информацию.

«Это означает, что проверка регистрационных данных гражданина в реестре будет осуществляться именно при выдаче удостоверения избирателя», — уточнил Имад ас-Саих.

Глава HNEC подчеркнул, что внедрение данной технологии — беспрецедентный шаг для всей истории ливийских голосований. Каждый гражданин заберет удостоверение избирателя, чтобы не допустить дальнейшей фальсификации с задействованием собственного голоса. Проведение президентских и парламентских выборов запланировали на 24 декабря 2021 года.

Ранее стало известно о сотрудничестве Триполи с американской неправительственной организацией «Международный фонд электоральных систем» (IFES), которая помогает проводить выборы и разрабатывать избирательное законодательство, а также увеличивать политическое участие граждан через просветительские мероприятия и СМИ.

Ливия стала не первой африканской страной, решившей взаимодействовать с НПО. Специалисты IFES организовывали и проводили выборы в Судане, а также обучали госслужащих в Тунисе. Однако как минимум три государства уличили американское НПО во вмешательстве во внутренние дела.

Так, непрозрачность иностранного финансирования поспособствовала попытке египетского Министерства социальной солидарности внести отделение IFES в список запрещенных неправительственных организаций.

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