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Мужчина устроил взрыв газа в многоквартирном доме в Новом Уренгое
ФАН-ТВ
Мужчина устроил взрыв газа в многоквартирном доме в Новом Уренгое

Взрыв бытового газа произошел в доме на улице Молодежная. В результате ЧП была частично разрушена стена квартиры и обшивка в подъезде. Жильцов эвакуировали.

Взрыв прогремел в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома, после этого одна из стен здания треснула, и начался пожар.

По одной из версий, 38-летний владелец квартиры пытался совершить суицид, он открыл газ и позже зажег огонь. В настоящий момент мужчина госпитализирован в Новоуренгойскую ЦГБ с многочисленными ожогами.

На месте происшествия работают спасатели и пожарные.

По предварительной информации, погибших нет, в доме проводится эвакуация жильцов.

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взрыв газа новый уренгой
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