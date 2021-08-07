В Якутии опровергли сведения о гибели военных в ходе тушения лесных пожаров

Якутск, 7 августа. Сведения в соцсетях о якобы гибели военнослужащих во время тушения лесных пожаров в Якутии не соответствуют действительности, сообщили в оперативном штабе региона.

Специалисты сводного отряда инженеров Восточного военного округа были направлены в село Бясь-Кюель для помощи с тушением пожаров. Вследствие сильного ветра 7 августа огонь перекинулся на дома и здания в населенном пункте. Однако никто не пострадал в результате этого инцидента, отметили представители оперштаба в Telegram-канале.

«Это абсолютно фейковая информация. Ни один солдат инженерной роты не пострадал», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что крупный лесной пожар в Якутии приближается к поселку Сангар. На его территории располагаются нефтяные резервуары.