Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 августа 14:07
14:06
Общество
Глава Минздрава России объяснил быстрое распространение третьей волны коронавируса
13:57
Олимпиада-2020 в Токио
Гимнастка Дина Аверина прокомментировала решение сестры о завершении карьеры
13:56
Происшествия
Терапевт дагестанской поликлиники вылила несколько доз вакцины от COVID-19
13:56
Происшествия
Момент взрыва газа в Новом Уренгое попал на видео
13:56
Армия
Иран назвал беспочвенными обвинения в атаке на танкер Mercer Street со стороны G7
13:56
Армия
Фрегат «Адмирал Эссен» проходит проливы Босфор и Дарданеллы к Средиземному морю
13:55
Экономика
Камчатка планирует экспорт зеленой энергии в Корею и Японию
13:53
Общество
«Столото» ищет жителя Казани, который выиграл 50 миллионов рублей
13:53
Армия
National Interest: новые возможности российских «Ярсов» серьезно напугали Пентагон
13:50
Общество
Биолог назвал штамм, который может заразить COVID-19 1,5 тысячи человек
Все новости

В Якутии опровергли сведения о гибели военных в ходе тушения лесных пожаров

  /   Обновлено: 07 августа 2021 13:35
Армия
В Якутии опровергли сведения о гибели военных в ходе тушения лесных пожаров
vk.com  /  Комитет по природным ресурсам

Якутск, 7 августа. Сведения в соцсетях о якобы гибели военнослужащих во время тушения лесных пожаров в Якутии не соответствуют действительности, сообщили в оперативном штабе региона.

Специалисты сводного отряда инженеров Восточного военного округа были направлены в село Бясь-Кюель для помощи с тушением пожаров. Вследствие сильного ветра 7 августа огонь перекинулся на дома и здания в населенном пункте. Однако никто не пострадал в результате этого инцидента, отметили представители оперштаба в Telegram-канале.

«Это абсолютно фейковая информация. Ни один солдат инженерной роты не пострадал», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что крупный лесной пожар в Якутии приближается к поселку Сангар. На его территории располагаются нефтяные резервуары.

Вернуться назад

Все новости / Армия / В Якутии опровергли сведения о гибели военных в ходе тушения лесных пожаров
якутия лесные пожары оперштаб якутии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru