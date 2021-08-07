Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 августа 14:07
14:06
Общество
Глава Минздрава России объяснил быстрое распространение третьей волны коронавируса
13:57
Олимпиада-2020 в Токио
Гимнастка Дина Аверина прокомментировала решение сестры о завершении карьеры
13:56
Происшествия
Терапевт дагестанской поликлиники вылила несколько доз вакцины от COVID-19
13:56
Происшествия
Момент взрыва газа в Новом Уренгое попал на видео
13:56
Армия
Иран назвал беспочвенными обвинения в атаке на танкер Mercer Street со стороны G7
13:56
Армия
Фрегат «Адмирал Эссен» проходит проливы Босфор и Дарданеллы к Средиземному морю
13:55
Экономика
Камчатка планирует экспорт зеленой энергии в Корею и Японию
13:53
Общество
«Столото» ищет жителя Казани, который выиграл 50 миллионов рублей
13:53
Армия
National Interest: новые возможности российских «Ярсов» серьезно напугали Пентагон
13:50
Общество
Биолог назвал штамм, который может заразить COVID-19 1,5 тысячи человек
Все новости

Тактико-специальные учения саперных подразделений завершились под Псковом
Армия
Тактико-специальные учения саперных подразделений завершились под Псковом
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Псков, 7 августа. Саперные подразделения Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения приняли участие в финальном этапе тактико-специальных учений на полигоне Струги.

В ходе маневров отделение инженерной разведки обнаружило подрыв впереди идущей машины. Личный состав для обеспечения прикрытия подразделений подготовил насыпной защитный вал по фронту, использовав для этого колейный минный трал КМТ-6, передает телеканал «Звезда».

Кроме того, военнослужащие применили установку разминирования УР-83П, чтобы проделать проход в минно-взрывных заграждениях. После этого саперы установили специальные указатели, обозначив местонахождение безопасного коридора и его ширину.

Командование отметило высокую подготовку и боевую слаженность саперов, обеспечивших выход подразделений из зоны поражения огневых средств условного противника.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье прошел всеармейский этап конкурса среди расчетов минно-розыскной службы ВС России «Найти и обезвредить». В состязаниях принимали участие 9 команд, представляющих воинские части центрального подчинения, военные округа и Северный флот РФ.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Тактико-специальные учения саперных подразделений завершились под Псковом
учения армия саперы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru