Тактико-специальные учения саперных подразделений завершились под Псковом

Псков, 7 августа. Саперные подразделения Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения приняли участие в финальном этапе тактико-специальных учений на полигоне Струги.

В ходе маневров отделение инженерной разведки обнаружило подрыв впереди идущей машины. Личный состав для обеспечения прикрытия подразделений подготовил насыпной защитный вал по фронту, использовав для этого колейный минный трал КМТ-6, передает телеканал «Звезда».

Кроме того, военнослужащие применили установку разминирования УР-83П, чтобы проделать проход в минно-взрывных заграждениях. После этого саперы установили специальные указатели, обозначив местонахождение безопасного коридора и его ширину.

Командование отметило высокую подготовку и боевую слаженность саперов, обеспечивших выход подразделений из зоны поражения огневых средств условного противника.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье прошел всеармейский этап конкурса среди расчетов минно-розыскной службы ВС России «Найти и обезвредить». В состязаниях принимали участие 9 команд, представляющих воинские части центрального подчинения, военные округа и Северный флот РФ.