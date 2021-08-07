Охранник поймал метровую змею в торговом центре Иркутска

Иркутск, 7 августа. Охранник проводил осмотр территории иркутского торгового центра и обнаружил в здании метровую змею. Мужчина успешно поймал животное.

По его словам, ему удалось накрыть змею ведром. После этого он незамедлительно обратился в отдел полиции.

Владелец змеи одного из павильонов признался, что корзину со своим питомцем из-за ремонта в квартире на время перенес в свое помещение. Однако полицейские выдвинули еще одну версию произошедшего — животное могло сбежать из террариума передвижной выставки.

Змея была передана в местную зоогалерею. Ветеринары провели ее осмотр и сообщили, что она является представителем неядовитого амурского полоза.

Ранее метровая змея напугала жителей многоэтажки во Владивостоке. Некоторые очевидцы утверждают, что их новый сожитель во дворе не ядовитый, однако из-за ее вида у многих возникает панический страх.