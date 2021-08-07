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Дефицит витамина D3 грозит появлением хронической усталости
Общество
Дефицит витамина D3 грозит появлением хронической усталости
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Москва, 7 августа. Витамин D3 необходим человеку даже в летнее время, поскольку его недостаток может привести к серьезным последствиям для здоровья.

С дефицитом данного вещества могут столкнуться даже жители солнечных регионов. При этом витамин D3, полученный с солнцем, имеет более сильное воздействие на организм, рассказал доктор Эбру Коч.

По словам специалиста, недостаток D3 приводит к хронической усталости и слабости. Кроме того, от него зависит крепость костей и зубов, а также нормальное функционирование мышц. При недостатке этого полезного вещества в организме врач посоветовал использовать дополнительные добавки.

Однако добавление в пищу чрезмерного количества витаминов и минералов может вызвать повреждение нервной системы и даже остановку сердца. Об этом предупредила диетолог Эда Балджи.

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