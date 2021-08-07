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Глава Башкирии попросил Путина одобрить заявку на создание карбонового полигона

  /   Обновлено: 07 августа 2021 13:09
Политика
Глава Башкирии попросил Путина одобрить заявку на создание карбонового полигона
vk.com  /  Радий Хабиров

Уфа, 7 августа. Глава Башкортостана Радий Хабиров обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать заявку региона на создание карбонового полигона.

Глава Башкирии Хабиров встретился с российским лидером 6 августа на торжественном открытии завода «Цемикс» в Абзелиловском районе. Он сообщил, что регион уже подготовил и подал заявку на создание карбонового полигона. Там планируют проводить исследования по созданию технологий мониторинга выбросов углерода, а также его утилизации и нейтрализации. Сейчас власти лишь должны одобрить заявку. Об этом Хабиров попросил Владимира Путина.

«Республика Башкортостан обладает уникальными возможностями, которых, может быть, даже нигде нет. Помимо того, что территория — есть возможность для создания карбоновых полигонов, леса, также сельхозугодья, которые мы можем предоставить, наука, которая серьезно продвинулась», — отметил он.

Ранее Путин подписал закон, регулирующий выброс углекислого газа в окружающую среду. Он заявил о необходимости к 2030 году сократить выбросы парниковых газов до 70 процентов и привести эти показатели к уровню 1990 года.

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путин башкирия хабиров
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