Глава Башкирии попросил Путина одобрить заявку на создание карбонового полигона

Уфа, 7 августа. Глава Башкортостана Радий Хабиров обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать заявку региона на создание карбонового полигона.

Глава Башкирии Хабиров встретился с российским лидером 6 августа на торжественном открытии завода «Цемикс» в Абзелиловском районе. Он сообщил, что регион уже подготовил и подал заявку на создание карбонового полигона. Там планируют проводить исследования по созданию технологий мониторинга выбросов углерода, а также его утилизации и нейтрализации. Сейчас власти лишь должны одобрить заявку. Об этом Хабиров попросил Владимира Путина.

«Республика Башкортостан обладает уникальными возможностями, которых, может быть, даже нигде нет. Помимо того, что территория — есть возможность для создания карбоновых полигонов, леса, также сельхозугодья, которые мы можем предоставить, наука, которая серьезно продвинулась», — отметил он.

Ранее Путин подписал закон, регулирующий выброс углекислого газа в окружающую среду. Он заявил о необходимости к 2030 году сократить выбросы парниковых газов до 70 процентов и привести эти показатели к уровню 1990 года.