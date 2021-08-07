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Стало известно, когда МакSим покинет реанимацию

  /   Обновлено: 07 августа 2021 13:09
Общество
Стало известно, когда МакSим покинет реанимацию
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov/Russian Look

Москва, 7 августа. Известную российскую исполнительницу МакSим (Марина Максимова) в ближайшее время переведут из реанимации на другое отделение. Состояние артистки постепенно улучшается.

Согласно предварительной информации, если здоровье звезды будет улучшаться — уже 9 августа она окажется вне реанимационной палаты. Медики оценивают состояние артистки как среднее, хотя еще пару дней назад все было совсем тяжело.

По информации источников Telegram-канала Mash, до выздоровления звезде еще очень далеко. Однако по коридорам клиники она уже начала передвигаться самостоятельно, без помощи персонала клиники.

Ранее представитель звезды Яна Богушевская рассказала о состоянии своей подопечной в эксклюзивном интервью ФАН. Она отметила, что после того, как Максимова пришла в себя, она первым делом попросила любимое лакомство — мороженое. Однако пока медики запрещают ей употреблять в пищу что-то кроме специальной больничной еды.

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