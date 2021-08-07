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Дети против собак: как петербуржцы решают проблему нехватки зон для выгула питомцев
ФАН-ТВ
Дети против собак: как петербуржцы решают проблему нехватки зон для выгула питомцев

Жители Приморского района вынуждены гулять с детьми в окружении собак.

Выгул собак в детской зоне оказался острой проблемой для жителей Приморского района. Петербуржцы забили тревогу — подобное соседство отравляет жизнь как животным, так и малышам.

«Под ноги попадались собаки, мешались, лаяли, сбивали с толку. Мы падали. Мешали очень сильно собаки», — вспоминает школьник Филипп.

«У меня трое детей, двое катаются именно здесь зимой на катке. И когда он тает, мы приходим иногда просто погулять, а тут много собачьих какашек», — жалуется местная жительница Ксения.

Владельцы собак выгуливали питомцев в хоккейной коробке, где они постоянно пересекались с детьми. Жители обратились в местную администрацию с просьбой организовать специализированную площадку для выгула животных. Однако власти ответили отказом, так как выбранное гражданами место на проспекте Королева якобы не соответствует строительным нормам и правилам.

«Нам нужна площадка для собак. У нас проблема, что всех щенков маленьких или больших приводят сюда гулять. Мы просим администрацию Петербурга сделать нам место, игровую площадку для выгула щенков и крупных собак. Где-то выбрать нам территорию, и чтобы мы там выгуливали и никому не мешали», — рассказывает активистка Марина.

Согласно присланному властями ответу расстояние от жилых домов до мест для выгула собак должно составлять не менее 40 метров. Петербуржцы сделали на камеру замеры и выяснилось, что выбранная территория подходит для обустройства площадки. Однако администрация до сих пор не предприняла меры по благоустройству.

«Мы выбрали три места. Вот тут возле коммерческой площадки. Чуть-чуть левее — непонятно, используется площадка для парковки, магазинов или продажи. Можно возле деревьев, будет даже проще. Дело в согласовании. Не надо много средств тратить на это», — объясняет общественно-политический деятель Никита Лукачина.

Представители ЛДПР напасали письмо в ряд инстанций для придания проблеме огласки. Жильцы уже собрали десятки подписей для поддержки инициативы.

«Городок для выгула собак. За это выступают сегодня жители, поэтому они обратились ко мне, в наш комитет по борьбе с коррупцией. Я написала обращение в Комитет по благоустройству и в администрацию Приморского района. Ранее, как мне рассказали, была создана инициативная группа, направлены обращения, собраны более 30 подписей», — заявила заместитель руководителя комитета по борьбе с коррупцией при ЛДПР Анна Замараева.

«Это было бы хорошо для собачников, для всех, кто здесь живет. Люди бы приходили сюда, в место, которое никому не мешает. А собачки могут и погавкать. Это оптимальный вариант — людям не мешает и собакам хорошо», — рассказывает хозяйка джек-рассел-терьера Любовь.

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петербург проблема домашние животные выгул собак
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