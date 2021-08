Стоимость кофе на Нью-Йоркской бирже приблизилась к семилетнему рекорду

Нью-Йорк, 7 августа. После заморозков в Бразилии цена кофе на Нью-Йоркской фондовой бирже приблизилась к максимуму за последнее семилетие. Об этом сообщает издание Financial Times.

Цена фьючерсов на кофейные зерна сорта арабика превысила 2 доллара за один фунт. Такой скачок зафиксирован впервые с 2014 года.

За прошедшие несколько суток кофе подорожал на 30%, а с начала года рост цен достиг уже 60%. Такие производители напитка, как Tchibo и UCC, уже подняли стоимость своей продукции.

По прогнозам синоптиков, на грядущей неделе в Бразилии снова ожидаются заморозки. Низкие температуры спровоцируют сокращение урожая в следующие три-четыре года.

Рост цен на кофе способен заметно замедлить восстановление кофеен после пандемии коронавируса. Об этом предупредила исполнительный директор сети кофеен формата coffee to go COFFEE LIKE Татьяна Кузнецова.