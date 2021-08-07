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Нокаутированный в финале ОИ украинец Хижняк не согласен с решением рефери
Олимпиада-2020 в Токио
Нокаутированный в финале ОИ украинец Хижняк не согласен с решением рефери
Prt Scr youtube.com  /  Матч ТВ

Токио, 7 августа. Украинский боксер Александр Хижняк завоевал серебряную награду на Олимпиаде в Токио в весовой категории до 75 килограммов.

В финальном поединке украинский спортсмен встречался с бразильским соперником Эберту Соузой. По окончании двух раундов судьи единогласно отдавали победу украинцу, но в концовке третьего раунда Хижняк пропустил удар и оказался в нокауте. Золотая медаль Олимпийских игр досталась бразильскому спортсмену.

По окончании поединка украинец признался, что не согласен с решением судьи, поскольку мог продолжить бой.

«Не знаю, почему рефери сразу остановил бой, потому что во многих поединках считают до девяти и после этого бой продолжается. Не понимаю, почему судья сразу не дал продолжать», — пожаловался Хижняк.

Ранее россиянин Заурбек Сидаков завоевал золотую медаль в финале соревнований по вольной борьбе в весовой категории до 74 кг на токийских Олимпийских играх.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти в прошлом году, но из-за пандемии коронавирусной инфекции были перенесены на 2021 год. При этом в названии была сохранена приставка «2020». Торжественная церемония закрытия Олимпийских игр состоится в воскресенье, 8 августа.

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Все новости / Олимпиада-2020 в Токио / Нокаутированный в финале ОИ украинец Хижняк не согласен с решением рефери
токио олимпиада ои-2020 хижняк
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