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Власти Абхазии намерены смягчить законодательство для российских инвесторов
Политика
Власти Абхазии намерены смягчить законодательство для российских инвесторов
pixabay.com  /  MadebyNastia

Сухум, 7 августа. Руководство Абхазии планирует внести поправки в местные законы. Оно намерено снять лишние барьеры в управлении страной и отказаться от избыточного администрирования.

Также власти собираются смягчить законодательство для российских инвесторов. Поправки предполагают предоставление преференций для данной категории лиц. Об этом рассказал президент республики Аслан Бжания.

«Мы будем менять законодательство <...>, чтобы российский инвестор, который будет вкладывать (средства. - Прим. ФАН) в экономику Абхазии, имел те преференции, которые имеет в России», — подчеркнул глава государства.

Ранее Москва передала Абхазии первую партию вакцины «Спутник Лайт». Аслан Бжания курировал переговоры с Россией по доставке препарата.

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