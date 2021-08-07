Один человек пострадал при хлопке газа в Новом Уренгое

Новый Уренгой, 7 августа. Мужчина пострадал при взрыве бытового газа в многоквартирном доме на улице Молодежной. Его увезли в больницу с ожогами кистей, сообщили в региональном главке МЧС.

В результате инцидента одна стена квартиры оказалась частично разрушена, а обшивка в подъезде повреждена. Спасатели эвакуировали соседей, никто из них не пострадал. Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Аналогичный инцидент произошел в Нижнем Новгороде несколько недель назад. Два человека получили сильные ожоги после взрыва бытового газа в квартире.