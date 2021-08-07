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Mirror: угрозы Запада не помешают России провести испытания «Сармата»
Армия
Mirror: угрозы Запада не помешают России провести испытания «Сармата»
Pr Scr youtube.com  /  Минобороны России

Лондон, 7 августа. Москва проведет испытания новой гиперзвуковой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» на фоне нарастающей напряженности между РФ и Западом, заявили аналитики из Британии.

Обозреватели британского издания Mirror в своем материале отмечают, что новая боевая система, известная по классификации НАТО как «Сатана-2», станет одним из самых смертоносных пополнений в арсенале Вооруженных сил России. Как передает «ПолитРоссия», первые тестовые полеты МБР «Сармат» состоятся осенью 2021 года.

Эксперты отмечают, что новая российская ракета способна доставить 10-тонную боеголовку в любую точку планеты, причем сделать это она может даже через Северный и Южный полюс. Кроме этого, «Сармат» будет использовать в полете сложные траектории и непредсказуемые маршруты, что сделает его перехват практически невозможным даже для самых передовых систем противоракетной обороны.

Журналисты пишут, что МБР будет запущена из подземной шахты на северо-западе России в направлении условной цели на Тихоокеанском побережье страны — таким образом, «Сармат» пролетит более 11 000 км. В Mirror подчеркивают, что испытания пройдут на фоне растущей напряженности в отношениях между Москвой и Западом, однако эксперты уверены, что угрозы из-за рубежа не помешают тестовым полетам «Сатаны».

Ранее сообщалось, что этапы летных испытаний межконтинентальных ракет «Сармат» возьмут старт в текущем году, а завершатся в следующем, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Первыми новый комплекс получат ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации.

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россия сармат британия
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