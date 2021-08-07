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Бывший администратор «Москонцерта» раскрыла любовную связь Кобзона и Сенчиной
Шоу-бизнес
Бывший администратор «Москонцерта» раскрыла любовную связь Кобзона и Сенчиной
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 7 августа. Бывший администратор «Москонцерта» Нина Федорова рассказала, что замужняя Людмила Сенчина долгое время сожительствовала с Иосифом Кобзоном, который на тот момент состоял в браке.

Нина Федорова не одно десятилетие работала с именитыми российскими звездами, и за это время узнала множество их самых сокровенных тайн. Одним из таких секретов стал роман известной эстрадной певицы Людмилы Сенчиной с народным артистом СССР Иосифом Кобзоном. Как отмечает экс-сотрудница «Москонцета», отношения звезд начались, когда они оба состояли в браке.

Сенчину называли самой обворожительной артисткой российской эстрады. Ей регулярно приписывали романы не только с популярными исполнителями, но и с влиятельными политиками. В разные годы ходили слухи о ее романах с Игорем Тальковым, Стасом Наминым и Сергеем Захаровым. Как оказалось, перед очарованием певицы не смог устоять и Кобзона. По словам Федоровой, отношения Сенчиной и Кобзона длились несколько лет и были настолько страстными, что артист подумывал о разводе с супругой Нелли.

«Она ведь Иосифу чуть семью не разбила. Несколько лет, будучи замужем, сожительствовала с ним в разных точках СССР, где они гастролировали», — заявила бывший администратор «Москонцерта» в беседе с «Экспресс-газетой».

Нина Федорова утверждает, что об интрижке Кобзона знала даже его теща Полина Моисеева. Женщина не раз жаловалась на нерадивого артиста, который доставляет много боли ее дочери, близкими друзьями. Экс-сотрудница «Москонцерта» отмечает героизм и преданность супруги Иосифа Кобзона, ведь она, зная о романе мужа с Сенчиной, сделала все, чтобы сохранить брак.

В последнее время Федорова буквально сыплет откровениями о российских звездах. Недавно она заявила, что настоящим отцом актрисы Марии Голубкиной является Алексей Баталов.

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Все новости / Шоу-бизнес / Бывший администратор «Москонцерта» раскрыла любовную связь Кобзона и Сенчиной
кобзон отношения роман сенчина
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