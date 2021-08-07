В Британии призвали граничащие с Афганистаном страны вместе бороться с терроризмом

Лондон, 7 августа. Граничащим с Афганистаном государствам необходимо объединиться для борьбы с терроризмом, считает начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер, передает газета The Times.

Не в интересах соседей Афганистана, чтобы вооруженный конфликт в регионе продолжался, считает Картер.

«Многие из них (граничащих стран. — Прим. ФАН) уже приняли миллионы беженцев. И еще несколько миллионов покинут Афганистан, если там не удастся стабилизировать ситуацию», — уточнил он.

В этом случае рост терроризма становится неизбежным, так как боевики начнут использовать вакуум. Такой исход событий можно предотвратить, если страны будут сотрудничать, полагает Картер.

Ранее представитель МИД Турции Танжу Бильгич сообщил, что страна не готова принимать афганских беженцев согласно плану США. Анкара не может взять на себя ответственность за разрешение еще одного миграционного кризиса, отметил он.