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Российским водителям объяснили, почему не стоит ездить с пустым баком
Общество
Российским водителям объяснили, почему не стоит ездить с пустым баком
pixabay.com

Москва, 7 августа. Регулярная езда при горящем индикаторе уровня бензина может привести к серьезным последствиям для всей топливной системы. Автоэксперты выяснили, так ли это на самом деле.

Среди водителей бытует мнение, что «топливное голодание» отразится на электрическом бензонасосе, который может «хлебнуть» воздуха. В результате неисправными окажется целый ряд элементов, в том числе моторчик бензонасоса, сетчатый фильтр в насосе, а также форсунки, топливная аппаратура и даже силовая установка.

Так как бензин начинает поступать к двигателю под меньшим давлением, топливная смесь становится обедненной. Это значит, что компрессия понижается, возникает детонация и повреждаются поршни и клапаны. Для новых автомобилей шансы сжечь бензонасос минимальны, однако для машин с большим пробегом такая вероятность все же существует, передает «Российская газета».

Автоэксперт Петр Баканов ранее перечислил семь главных правил грамотной парковки. Автомобиль с «ручкой», по его словам, не следует постоянно держать на ручном тормозе. В этом случае можно воспользоваться трансмиссией.

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автомобили двигатель пустой бак
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