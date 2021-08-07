Российским водителям объяснили, почему не стоит ездить с пустым баком

Москва, 7 августа. Регулярная езда при горящем индикаторе уровня бензина может привести к серьезным последствиям для всей топливной системы. Автоэксперты выяснили, так ли это на самом деле.

Среди водителей бытует мнение, что «топливное голодание» отразится на электрическом бензонасосе, который может «хлебнуть» воздуха. В результате неисправными окажется целый ряд элементов, в том числе моторчик бензонасоса, сетчатый фильтр в насосе, а также форсунки, топливная аппаратура и даже силовая установка.

Так как бензин начинает поступать к двигателю под меньшим давлением, топливная смесь становится обедненной. Это значит, что компрессия понижается, возникает детонация и повреждаются поршни и клапаны. Для новых автомобилей шансы сжечь бензонасос минимальны, однако для машин с большим пробегом такая вероятность все же существует, передает «Российская газета».

Автоэксперт Петр Баканов ранее перечислил семь главных правил грамотной парковки. Автомобиль с «ручкой», по его словам, не следует постоянно держать на ручном тормозе. В этом случае можно воспользоваться трансмиссией.