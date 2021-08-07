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Глава МЧС Зиничев проконтролировал работы по защите ЕАО от паводков

  /   Обновлено: 07 августа 2021 12:53
Происшествия
Глава МЧС Зиничев проконтролировал работы по защите ЕАО от паводков
mchs.gov.ru  /  МЧС России

Биробиджан, 7 августа. Глава МЧС России Евгений Зиничев лично проконтролировал ход работ по защите от паводка населенных пунктов в Еврейской автономной области (ЕАО).

Во время рабочего визита на Дальний Восток министр проверил, на какой стадии находится подготовка к стихийному бедствию. Прохождение «большой» воды в регионе отслеживается на пяти гидропостах.

Зиничев с воздуха осмотрел возможные зоны подтопления и гидротехнические сооружения в селах Ленинское и Кукелево, где работают бойцы МЧС совместно с военнослужащими и местными жителями.

«Уже выполнен значительный объем превентивных мероприятий. Построены защитные сооружения. Необходимо продолжать наращивать усилия по защите населения и территорий», — заявил глава ведомства.

Всего к устранению последствий паводка в регионе привлечены 313 человек и 40 единиц техники. Из-за вышедшего из берегов Амура в шести селах Ленинского района ЕАО был объявлен режим ЧС. Власти предупредили людей о возможной эвакуации.

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еао паводки зиничев
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