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Правоохранители задержали владельца нарколаборатории в Ленобласти
Происшествия
Правоохранители задержали владельца нарколаборатории в Ленобласти
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 7 августа. Сотрудники правоохранительных органов провели задержание 30-летнего петербуржца. Мужчина подозревается в организации лаборатории по производству запрещенных веществ.

Во время задержания полиция обнаружила в сумке мужчины два пакета с наркотическим веществом растительного происхождения. В ходе расследования оперативники выявили местонахождение лаборатории, которая занималась их производством. Согласно оперативным данным, задержанный также занимался сбытом наркотиков через черный рынок.

В настоящий момент все растения и вещества находятся на экспертизе. Подозреваемый доставлен в следственный изолятор. Возбуждено уголовное дело по факту производства и сбыта запрещенных веществ в крупном размере. Установлено, что петербуржец ранее привлекался за аналогичные преступления.

Один из оперативников Петербурга обвиняется в покушении на незаконную торговлю запрещенными веществами, сообщал ФАН.

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наркотики задержание нарколаборатория
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