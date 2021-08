Командование США опубликовало доклад об атаке на танкер Mercer Street у берегов Омана

Тегеран, 7 августа. Центральное командование США на Ближнем Востоке (CENTCOM) опубликовало отчет об атаке на израильский танкер Mercer Street, имевшей место в конце июля. Фрагменты беспилотников и близость зоны инцидента к иранскому побережью, по мнению американских военных, позволяют судить о причастности Тегерана к нападению.

В документе говорится, что найденные на судне обломки идентичны ранее идентифицированным частям «беспилотных систем» Ирана.

По утверждению следствия, Mercer Street был атакован в общей сложности тремя беспилотниками, в результате чего погибли капитан судна и сотрудник охраны — граждане Великобритании и Румынии.

Изложенные выводы поддержали британские и израильские специалисты по взрывчатым веществам, которым американцы предоставили доступ к материалам дела и вещественным доказательствам.

