Командование США опубликовало доклад об атаке на танкер Mercer Street у берегов Омана

Тегеран, 7 августа. Центральное командование США на Ближнем Востоке (CENTCOM) опубликовало отчет об атаке на израильский танкер Mercer Street, имевшей место в конце июля. Фрагменты беспилотников и близость зоны инцидента к иранскому побережью, по мнению американских военных, позволяют судить о причастности Тегерана к нападению.

В документе говорится, что найденные на судне обломки идентичны ранее идентифицированным частям «беспилотных систем» Ирана.

«Беспилотные летательные аппараты «камикадзе» <…> активно используются Ираном и поддерживаемыми им силами против коалиционных войск в регионе, включая цели в Саудовской Аравии и в Ираке», — сказано в докладе.

По утверждению следствия, Mercer Street был атакован в общей сложности тремя беспилотниками, в результате чего погибли капитан судна и сотрудник охраны — граждане Великобритании и Румынии.

Изложенные выводы поддержали британские и израильские специалисты по взрывчатым веществам, которым американцы предоставили доступ к материалам дела и вещественным доказательствам.

CENTCOM: Iran was behind Mercer Street attack

An investigation led by the US Central Command has concluded that Iran was responsible for the attack on Mercer Street which left two crewmembers dead. British and Israeli experts concur.https://t.co/JIQpNIL0mz — Servando S (@sersan1000) August 7, 2021

Министры иностранных дел G7 («Большой семерки») осудили «незаконное нападение» и обвинили Иран в создании угроз международному миру и безопасности.

«Это было преднамеренное, целенаправленное нападение и явное нарушение международного права. Все имеющиеся доказательства четко указывают на Иран. Этому нет оправдания», — говорится в совместном заявлении глав МИД.

Тем временем Иран неоднократно отвергал обвинения в причастности к атаке. В начале августа официальный представитель Министерства иностранных дел Исламской республики Саид Хатибзаде призвал Вашингтон и Лондон предоставить веские обоснования своих претензий.

«Израиль сам создает условия опасности, террора и насилия. Эти обвинения в причастности Ирана осуждаются Тегераном», — заявил чиновник.

Этот тезис еще раз был озвучен 6 августа заместителем постоянного представителя Ирана при ООН Захрой Эршади.