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Командование США опубликовало доклад об атаке на танкер Mercer Street у берегов Омана
Иран
Командование США опубликовало доклад об атаке на танкер Mercer Street у берегов Омана
Global Look Press  /  Sri Lanka Air Force Media/XinHua

Тегеран, 7 августа. Центральное командование США на Ближнем Востоке (CENTCOM) опубликовало отчет об атаке на израильский танкер Mercer Street, имевшей место в конце июля. Фрагменты беспилотников и близость зоны инцидента к иранскому побережью, по мнению американских военных, позволяют судить о причастности Тегерана к нападению.

В документе говорится, что найденные на судне обломки идентичны ранее идентифицированным частям «беспилотных систем» Ирана.

«Беспилотные летательные аппараты «камикадзе» <…> активно используются Ираном и поддерживаемыми им силами против коалиционных войск в регионе, включая цели в Саудовской Аравии и в Ираке», — сказано в докладе.

По утверждению следствия, Mercer Street был атакован в общей сложности тремя беспилотниками, в результате чего погибли капитан судна и сотрудник охраны — граждане Великобритании и Румынии.

Изложенные выводы поддержали британские и израильские специалисты по взрывчатым веществам, которым американцы предоставили доступ к материалам дела и вещественным доказательствам.

Министры иностранных дел G7 («Большой семерки») осудили «незаконное нападение» и обвинили Иран в создании угроз международному миру и безопасности.

«Это было преднамеренное, целенаправленное нападение и явное нарушение международного права. Все имеющиеся доказательства четко указывают на Иран. Этому нет оправдания», — говорится в совместном заявлении глав МИД.

Тем временем Иран неоднократно отвергал обвинения в причастности к атаке. В начале августа официальный представитель Министерства иностранных дел Исламской республики Саид Хатибзаде призвал Вашингтон и Лондон предоставить веские обоснования своих претензий.

«Израиль сам создает условия опасности, террора и насилия. Эти обвинения в причастности Ирана осуждаются Тегераном», — заявил чиновник.

Этот тезис еще раз был озвучен 6 августа заместителем постоянного представителя Ирана при ООН Захрой Эршади.

«Мы категорически отвергаем безосновательные обвинения в инциденте с Mercer Street», — сообщила она.

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израиль иран танкер
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