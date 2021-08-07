Политолог Прокопчук обвинил Майдан в «краже» его исторической Родины

Так называемая «революция достоинства» в Киеве в феврале 2014 года не только положила начало фактическому развалу Украины, но и разобщила некогда крепкое единство русских и украинцев. Об этом в интервью ФАН заявил политолог Александр Прокопчук.

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» обрисовал сценарий возможного развала Украины. По его словам, уже осенью радикальные группы граждан при непосредственном финансировании со стороны международного фонда «Возрождение» и экс-президента Петра Порошенко могут сместить действующего главу государства Владимира Зеленского, который не понимает нависшей над ним угрозы из-за детского мышления. По итогу, продолжил Мураев, в стране возникнет гражданское противостояние, которое кончится иностранной интервенцией: поляки «спасут» Галичину, венгры — Закарпатье, а румыны — Бессарабию и Буковину. Россия же, продолжил экс-депутат Рады, якобы заберет себе часть территорий юго-востока страны.

«Если это произойдет, я буду только счастлив, — заявил Прокопчук. — Жаль, конечно, что западные территории отойдут другим государствам, однако РФ, по крайней мере, восстановит свой суверенитет над землями, которые испокон веков принадлежали ей. Нет, вы не подумайте, что я ненавижу Украину — это совершенно не так, раньше меня целиком устраивала эта страна. Однако после «Майдана» она из дружелюбного соседа превратилась в кровавого вурдалака, пьющего людскую кровь — и хорошо, что Крым и Донбасс сразу это поняли».

По словам политолога, нужно как можно скорее спасать иные украинские территории, населенные преимущественно русскоязычными жителями и имеющие общую судьбу с российским государством.

Федеральное агентство новостей /

«Взять, например, Запорожье — регион, который знаменит своей уникальной казачьей историей, — заявил эксперт. — Вместе с запорожскими казаками русские дали отпор шведскому королю Карлу ХII под Полтавой и подтвердили свой суверенитет над Новороссией. Пришло время повторить этот подвиг!»

Собеседник ФАН признался, что у него есть в этом личный интерес, поскольку Запорожье является его «исторической Родиной», где и по сей день сложно не встретить человека по фамилии Прокопчук.

«Я любил приезжать туда, — с грустью вспомнил политолог. — У меня там немало родственников и друзей. Но Майдан забрал их у меня и украл место, где я отдыхал душой — засевшие в Киеве бандеровцы внушают мне настолько сильное отвращение, что я не могу пересилить себя и приехать на территорию, над которой они установили свою власть».

Эксперт выразил надежду, что прогнозы экс-депутата Рады сбудутся.

«Только тогда я вновь смогу прогуляться по родным улицам любимого хутора и насладиться казачьим пением своих дальних родственников», — заявил Прокопчук.

Ранее политолог высмеял «крымские потуги» Зеленского цитатой классика политической науки — профессора Покока.