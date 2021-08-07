Биолог назвал штамм, который может заразить COVID-19 1,5 тысячи человек

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с корреспондентом ФАН объяснил, как один переносчик коронавируса способен заразить полторы тысячи человек.

Напомним, руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов заявил, что один человек в России заразил новой коронавирусной инфекцией сразу полторы тысячи человек.

Семенов отметил, что статистика гласит о заражении от двух до трех человек при инфицировании стандартным вариантом коронавируса у зараженного. А суперраспространитель может заразить значительно больше.

«Нельзя исключить такую ситуацию, хотя по имеющейся информации не понятно, каким образом один человек заразил полторы тысячи человек. Дельта-штамм COVID-19 наиболее заразен из известных штаммов и доминирует в России в настоящее время», — прокомментировал биолог.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Алексей Аграновский добавил, что избежать бессимптомного носителя можно, только если сделать ПЦР-тесты массовыми.

«Особенно важно сделать ПЦР-тесты массовыми для тех, кто контактирует по работе с большим количеством людей. Масочный режим должен соблюдаться всеми, в том числе привитыми и переболевшими», — рассказал собеседник ФАН.

Ранее американские СМИ сообщили, что Евросоюз может рассмотреть возобновление ограничений на въезд из США. Причина вероятного решения заключается в превышении допустимого числа заразившихся COVID-19 на 100 тысяч жителей за последние две недели.