Литва намерена «откупиться» от беженцев. События дня

В Афганистане ликвидировали почти 400 талибов за сутки
За минувшие сутки афганские военные ликвидировали 385 боевиков запрещенного в России движения «Талибан». Еще 210 талибов ранены. Об этом сообщило минобороны страны в Twitter. Вооруженные силы Кабула проводили операции в 14 провинциях. В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с талибами. В последние месяцы боевики овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава российского МИД назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.
Литва заплатит беженцам за согласие вернуться на родину
pasienis.lt / Пресс-служба VSAT
Власти Литвы готовы выплатить беженцам по 300 евро в случае их согласия покинуть страну и вернуться на свою родину. Об этом заявили в департаменте миграции при МВД республики. Получить «отступные» можно будет лишь единожды при посадке на рейс домой. В июле Вильнюс голословно обвинил в миграционном кризисе Минск, начав строительство стены за 15 млн евро на границе с соседним государством. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в самой Литве существуют преступные группировки, причастные к наплыву нелегалов, и назвал представителей литовской власти «мерзавцами» за жестокое обращение с беженцами. 3 августа стало известно об избиении пограничниками Литвы «незваных гостей» из Ирака и Камеруна, которых насильно выдворили из страны. На их телах были следы, предположительно, от пуль и укусов собак. Позже один из мигрантов скончался.
Россияне выиграли серебро Олимпиады по пляжному волейболу
Global Look Press / Michael Kappeler/dpa
Вячеслав Красильников и Олег Стояновский принесли российской сборной серебро летних Олимпийских игр в пляжном волейболе. В финальном матче наш дуэт уступил норвежцам. Встреча завершилась со счетом 2:0. Таким образом, Красильников и Стояновский стали первыми в истории россиянами, завоевавшими медали олимпийского турнира по пляжному волейболу.
МакSим полностью пришла в себя
Global Look Press / Pravda Komsomolskaya/Russian Look
Певица Марина Максимова, известная под сценическим псевдонимом МакSим, полностью пришла в себя. Радостное известие опубликовано на официальной странице исполнительницы «ВКонтакте».
«Сейчас наша Марина в ясном сознании, уже полностью пришла в себя. Да, естественно, она активно общается со всем медицинским персоналом. Нормальный человек в четком, ясном сознании, смеется и шутит. Все помнит, память отличная, все функции организма в порядке», — рассказали в окружении звезды.
3 августа менеджер певицы Маргарита Соколова сообщила, что 38-летнюю МакSим вывели из медикаментозной комы, в которой она провела около полутора месяцев из-за коронавируса. В тот же день Марину сняли с аппарата искусственной вентиляции легких.