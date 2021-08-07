Литва намерена «откупиться» от беженцев. События дня

В Афганистане ликвидировали почти 400 талибов за сутки За минувшие сутки афганские военные ликвидировали 385 боевиков запрещенного в России движения «Талибан». Еще 210 талибов ранены. Об этом сообщило минобороны страны в Twitter. Вооруженные силы Кабула проводили операции в 14 провинциях. В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с талибами. В последние месяцы боевики овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава российского МИД назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.

Литва заплатит беженцам за согласие вернуться на родину pasienis.lt / Пресс-служба VSAT Власти Литвы готовы выплатить беженцам по 300 евро в случае их согласия покинуть страну и вернуться на свою родину. Об этом заявили в департаменте миграции при МВД республики. Получить «отступные» можно будет лишь единожды при посадке на рейс домой. В июле Вильнюс голословно обвинил в миграционном кризисе Минск, начав строительство стены за 15 млн евро на границе с соседним государством. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в самой Литве существуют преступные группировки, причастные к наплыву нелегалов, и назвал представителей литовской власти «мерзавцами» за жестокое обращение с беженцами. 3 августа стало известно об избиении пограничниками Литвы «незваных гостей» из Ирака и Камеруна, которых насильно выдворили из страны. На их телах были следы, предположительно, от пуль и укусов собак. Позже один из мигрантов скончался.

Россияне выиграли серебро Олимпиады по пляжному волейболу Global Look Press / Michael Kappeler/dpa Вячеслав Красильников и Олег Стояновский принесли российской сборной серебро летних Олимпийских игр в пляжном волейболе. В финальном матче наш дуэт уступил норвежцам. Встреча завершилась со счетом 2:0. Таким образом, Красильников и Стояновский стали первыми в истории россиянами, завоевавшими медали олимпийского турнира по пляжному волейболу.