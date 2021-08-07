Хлопок бытового газа произошел в жилом доме в Новом Уренгое

Новый Уренгой, 7 августа. Взрыв бытового газа произошел в квартире жилого дома на улице Молодежной, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО).

Частично разрушена одна стена, повреждена обшивка в подъезде. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Жителей соседних квартир эвакуировали спасатели. Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Несколько дней назад взрыв газовоздушной смеси зафиксировали в квартире пятиэтажного дома в городе Благодарный. Повреждения получила межкомнатная дверь, кроме того, взрывной волной были выбиты стекла.