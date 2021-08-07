Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 августа 12:38
12:34
Политика
Бывший пресс-секретарь Трампа спрогнозировал его участие в выборах 2024 года
12:33
Общество
В США выявили биомаркер, который позволяет предугадать течение COVID-19
12:33
Спорт
Гимнастка Дина Аверина завоевала серебро на Олимпиаде в Токио
12:33
Происшествия
Вооруженный ножом злоумышленник ранил двух полицейских и прохожего в Лондоне
12:30
ФАН-ТВ
Битва робототехники и инженерной мысли завершилась в Петербурге
12:29
Спорт
Олимпиада-2020: медальный зачет, трогательное золото в борьбе и расстановка сил
12:26
Происшествия
Пожарные локализовали возгорание на 800 «квадратах» в Черкесске
12:26
Происшествия
Хлопок бытового газа произошел в жилом доме в Новом Уренгое
12:25
Общество
Крымчанка назвала главную ошибку всех приезжающих туристов
12:21
Политика
Талибы объявили о захвате провинций Нимроз и Джаузджан в Афганистане
Все новости

Хлопок бытового газа произошел в жилом доме в Новом Уренгое
Происшествия
Хлопок бытового газа произошел в жилом доме в Новом Уренгое
Global Look Press  /  Breno Santos / Keystone Press Agency

Новый Уренгой, 7 августа. Взрыв бытового газа произошел в квартире жилого дома на улице Молодежной, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО).

Частично разрушена одна стена, повреждена обшивка в подъезде. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Жителей соседних квартир эвакуировали спасатели. Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Несколько дней назад взрыв газовоздушной смеси зафиксировали в квартире пятиэтажного дома в городе Благодарный. Повреждения получила межкомнатная дверь, кроме того, взрывной волной были выбиты стекла.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Хлопок бытового газа произошел в жилом доме в Новом Уренгое
янао новый уренгой хлопок газа
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru