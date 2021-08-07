Талибы объявили о захвате провинций Нимроз и Джаузджан в Афганистане

Кабул, 7 августа. Боевики из запрещенной в РФ организации «Талибан»1 заявили, что взяли под свой контроль провинцию Нимроз на юго-западе Афганистана, а также Джаузджан.

В сообщении представителя движения говорится, что столица провинции Джаузджан Шиберган перешла под контроль талибов (члены запрещенной в РФ организации «Талибан») после ожесточенных боев с правительственными силами Афганистана. При этом ранее афганское оборонное ведомство заявило, что ВС страны выбили боевиков из Шибергана.

Ранее стало известно, что правительственные войска Афганистана провели контртеррористические операции в 14 провинциях республики. По данным минобороны страны, за сутки афганским военным удалось ликвидировать 385 боевиков, еще 210 человек были ранены.

1 Организация запрещена на территории РФ.