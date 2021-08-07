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Пассажирка Renault Logan погибла при столкновении с «газелью» под Тихвином

  /   Обновлено: 07 августа 2021 12:33
Происшествия
Пассажирка Renault Logan погибла при столкновении с «газелью» под Тихвином
wikimedia.org  /  Roulex 45

Санкт-Петербург, 7 августа. ДТП со смертельным исходом произошло на трассе в Тихвинском районе Ленинградской области.

По уточненным данным, все случилось около 22:00 на 469-м километре автодороги Вологда — Новая Ладога. Водитель легковушки Renault Logan допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с «газелью».

Жертвой аварии стала 57-летняя пассажирка легкового транспортного средства. По словам очевидцев, водитель автомобиля был ее супругом. В салоне также находилась их внучка. В полиции заявили, что медики госпитализировали 13-летнюю девочку с тяжелыми травмами. Водитель отделался легкими ушибами.

Помощь медиков также потребовалась и двум пассажирам «газели» 19 лет и 31 года. Их состояние оценивается как средней тяжести. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось о массовом ДТП на трассе в Ростовской области, жертвами которого стали четыре человека.

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