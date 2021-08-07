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В ДНР обвинили ВСУ в четырех нарушениях режима тишины за сутки

  /   Обновлено: 07 августа 2021 12:24
Новороссия
В ДНР обвинили ВСУ в четырех нарушениях режима тишины за сутки
Федеральное агентство новостей

Донецк, 7 августа. Украинская армия за минувшие сутки четыре раза нарушила режим тишины, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По данным СЦКК, в результате обстрелов были ранены два человека. Вооруженные силы Украины вели огонь с применением гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, по территории республики было выпущено восемь мин калибра 82 мм.

Ранее в Народной милиции Донецкой Народной Республики сообщали, что на неделю ВСУ 25 раз нарушили режим перемирия. Украинские военные открывали огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения боевых машин пехоты БМП-2, гранатометов и стрелкового оружия. Под обстрелы попали 11 населенных пунктов.

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