В ДНР обвинили ВСУ в четырех нарушениях режима тишины за сутки

Донецк, 7 августа. Украинская армия за минувшие сутки четыре раза нарушила режим тишины, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По данным СЦКК, в результате обстрелов были ранены два человека. Вооруженные силы Украины вели огонь с применением гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, по территории республики было выпущено восемь мин калибра 82 мм.

Ранее в Народной милиции Донецкой Народной Республики сообщали, что на неделю ВСУ 25 раз нарушили режим перемирия. Украинские военные открывали огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения боевых машин пехоты БМП-2, гранатометов и стрелкового оружия. Под обстрелы попали 11 населенных пунктов.