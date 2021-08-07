Либерал-демократы выступили за участие главы Узбекистана в президентских выборах

Ташкент, 7 августа. Действующего президента Узбекистана Шавката Мирзиеева выдвинули кандидатом для участия в предстоящих выборах главы государства, которые пройдут в октябре 2021 года.

Либерально-демократическая партия Узбекистана провела внеочередной пленум. В ходе заседания политики выступили за участие действующего лидера страны в президентских выборах.

«Кандидатура президента Узбекистана Шавката Мирзиеева выдвинута на назначенные в октябре очередные выборы главы страны», — сообщили в пресс-службе.

Теперь, согласно уставу партии, решение либерал-демократов должны поддержать областные конференции и съезд. Как ранее сообщали, президентские выборы пройдут 24 октября.