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Историк Буранов рассказал правду о первой бомбардировке Берлина советской авиацией
Армия
Историк Буранов рассказал правду о первой бомбардировке Берлина советской авиацией
wikipedia.org  /  Общественное достояние

Москва, 7 августа. Первая бомбардировка Берлина советской авиацией была настолько неожиданной, что повергла в ужас даже верхушку нацистской Германии, рассказал военный историк Никита Буранов.

В субботу, 7 августа, исполняется ровно 80 лет с тех пор, как советские самолеты совершили налет на немецкую столицу. Операция такого рода казалась тогда абсолютно нереализуемой — экипажи действовали в крайне тяжелых условиях, но все же смогли выполнить поставленную задачу. Не удивительно, что эта бомбардировка так шокировала Третий рейх, приводит слова эксперта РИА Новости.

По словам Буранова, у Советского Союза было несколько причин для реализации столь рискованного маневра. Прежде всего, было недопустимо оставлять без ответа налеты немецких бомбардировщиков на Москву. Хотя атаки и были безуспешными в военном плане, нацисты таким образом могли нанести серьезный морально-психологический удар по СССР.

Вторая причина сугубо стратегическая. Берлин являлся главным промышленным и административным центром страны. Удар по нему мог нанести ущерб военной машине Третьего рейха.

Ранее американский аналитик Стив Балестриери оценил тактику советского снайпера Василия Зайцева, который стал легендой в годы Великой Отечественной войны.

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